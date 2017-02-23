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Veteriner Dairesi açıklama yaptı: Veterinerler numune alımına devam ediyor

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Veteriner Dairesi açıklama yaptı: Veterinerler numune alımına devam ediyor
Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Projesi’nde taramalar sürüyorVeterinerler numune alımına devam ediyorHastalıkların tespiti amacıyla, Lefkoşa ve Vadili bölgelerinin ardından Mağusa ve Güzelyurt bölgelerinde numune alımına devam ediliyor.

Veteriner Dairesi tarafından Avrupa Birliği’nin (AB) teknik  ve mali desteği ile yürütülen“Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesinde hastalık kontrolleri devam ediyor. İlk taramanın Haziran 2016’da başladığı projede ilk durak Lefkoşa ve Vadili bölgesi olmuştu. Buralardaki taramaların tamamlanmasının ardından, Gazimağusa ile Güzelyurt bölgelerine geçildi.

Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben şimdiye kadar 160 bin civarında hayvandan kan numunesi alınarak test yapıldığını belirtti.    Tarama çalışmalarının bölge bölge sürdüğünü; hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlar taranaraksonuca görehasta hayvanların sürülerden uzaklaştırıldığını belirten Ataben sözlerine şöyle devam etti:

“Sağlık durumu bilinmeyen hayvanı sürünüze katmayın”

“Projemizi günbegün genişletiyoruz. Hayvancılar, biz numune alımına gelmeden önce, çiftliklerindeki tüm hayvanların kaydının eksiksiz olduğuna dikkat etmelidir. Mecbur kaldıkları takdirde hayvanlarını hareket ettireceklerse bunu mutlaka Kaza Dairelerimize bildirmelerini önemle hatırlatmak isterim. Bu süreçte hayvancılarımıza en önemli tavsiyem, sağlık durumu belli olmayan hayvanları çiftliklerine kabul etmemeleridir.

Bizim toplumumuzda hayatımıza etkisi olan en önemli olumsuzluk bana göre bilinmezliktir, belirsizliktir. Ancak biz Projemizle belirsizlikleri aşıyoruz. Bizim projemiz sonucunda, AB kuralları çerçevesinde sağlık statüsü bilirnmeyen hayvan varlığımız kontrol edilmiş ve sağlık statüleri “bilinir” hale gelecek. Bu durum da üreticilerimiz ve tüketiciler arasında güven yaratıyor.”

Hastalıktan Ari Çiftlik Statüsü nasıl elde ediliyor?

Hastalıkların tespiti için Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği adına özel veteriner hekimler yönetiminde çiftliklerden kan numunesi alıyor ve tüberkülin uygulamasını yapıyor; Kaza Veteriner Daireleri yetkilileri süreçte denetim ve koordinasyonu sağlıyor. Alınan numuneler Veteriner Dairesi Hayvan Sağlığı Laboratuvarlarına iletiliyor ve Proje tarafından istihdam edilen laboratuvar teknisyen ekipleriyle Daire uzmanları tarafından test ediliyor.Çiftliklerde, yılda iki kez kan numunesi alınıyor vetüberkülin uygulamasıyapılıyor.İki kontrol sonunda hayvanları sağlıklı bulunan üreticilere “hastalıktan ari çiftlik” statüsü veriliyor.

Bugüne kadar elde edilen soçlara göre Çayönü, Erdemli, Cihangir, Vadili ve Balıkesir’de bulunan 4’ü büyükbaş, 2’si küçükbaş olmak üzere altı çiftliğin hastalıklardan ari olduğu sertifikayla belgelendi.

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