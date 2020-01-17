Veterinerlerden 'ölü kuşlara dokunmayın' uyarısı

Son haftalarda dikkat çeken kuş ölümleriyle ilgili, İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan açıklama geldi. Veterinerler, kuş ölümleriyle ilgili olarak salgın hastalık uyarısında bulundu

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Küçükçekmece Gölü kıyısı ve Beylikdüzü'nde kuş ölümler yaşandığını belirterek, yurttaşların ölü kuşlara dokunmaması uyarısı yaptı.

AA'nın aktardığına göre; İstanbul Veteriner Hekimler Odasından yapılan açıklamada, geçtiğimiz aylarda Küçükçekmece Gölü kıyısında toplu kuş ölümleri yaşandığı, bu bölgeye yakın Yeşilkent Mahallesinde bazı yurttaşlarda Batı Nil Virüsü tespit edildiği kaydedildi.

Yeni yılda ise Beylikdüzü'nde bir korulukta çok sayıda kuşun öldüğünü gören ilçe sakinlerinin yetkililere ihbarda bulunduğu ifade edilen açıklamada, çoğu karga olan bu kuşların zehirlenerek katledildiğini düşünen yurttaşların da duruma tepki gösterdiği anımsatıldı.

Kuşların kasıtlı öldürülmesinin teknik olarak mümkün olduğunu belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Ancak toplum sağlığı açısından bütün seçenekler düşünülmeli, ölümlerin nedeninin Batı Nil Virüsü veya başka bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır. Diğer taraftan, ilgili kurumlar tespitlerini yapıp açıklama yapıncaya kadar önlemler alınması önemlidir." ifadelerini kullandı.

İlgili kurumların ölü kuşları usulüne uygun olarak derhal toplaması gerektiğini ifade eden Arslan, sokak hayvanlarının bu kuşları yiyerek bulaşmayı artırmasının önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Arslan, yurttaşların çok sayıda ölü kuş gördüklerinde zaman kaybetmeden tarım ve orman il veya ilçe müdürlüklerine haber vermesi, Alo 174'ü araması, hiçbir şekilde kuşlara dokunmaması, evcil hayvanlarını gezdirenlerin de bir süre bu alanlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Özellikle çocukların ölü kuşların olduğu bölgelerden uzak tutulması uyarısı yapan Prof. Dr. Arslan, şöyle devam etti:

"Bu ve benzeri olayların sık sık yaşanacağı dünyanın ve ülkemizin bir gerçeğidir. İnsan eliyle yapılan devasa projeler kuş yollarının değişmesine ve sulak alanların bozulmasına neden olmaktadır. O nedenle daha önce hastalık görülmeyen bölgelerde bazı hastalıkların ilk defa görülmesi olasıdır. Bu durumlara hazırlıklı olmak ve kamuoyunun sıklıkla bilgilendirilmesi toplum sağlığı açısından önemlidir."