Virüslere karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Coronavirüsün (Covid-19) ortaya çıkmasından sonra virüse karşı daha iyi korunmak için hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde yetkililer ve uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Hijyenin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirici önlemler almak da hastalıklara karşı korunmada oldukça önemli.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılmalı?

Dengeli beslenme

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması uzun dönemde düzenli ve dengeli beslenmeye dayanıyor. Vücudun su dengesini sağlayan kalsiyum bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Süt ve süt ürünleri sadece protein değil, aynı zamanda kalsiyum içeriği sayesinde de kilo kontrolü sağlıyor. Süt, yoğurt, kefir, ayran, peynir, yumurta, et, tavuk ve balık gibi gıdalar proteinin en iyi kaynakları olarak biliniyor.

Düzenli uyuma

Düzenli uyku bağışıklık sistemini güçlü tutmanın başlıca yollarından birisi. Günlük 6 saatten az uyuyan kişilerde günlük 7 saatten fazla uyuyan kişilere göre soğuk algınlığına yakalanma ihtimali 4,2 kat daha fazla. 5 saatten daha az uyuyan kişilerde bu risk daha fazla.

Stres seviyenizi düşürün

Koronavirüs hakkındaki endişeler, okulların tatil olması, seyahat kısıtlamaları ve diğer bir çok faktör ister istemez strese yol açan faktörler. Stres bağışıklık sistemini düşüren bir unsur. Bundan dolayı resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirme ve uyarıları dikkate alarak endişe seviyesini kontrol etmek stresle mücadelenin önemli bir yolu. Araştırmalar stres seviyesi ile bağışıklık sistemi arasında ilişki olduğunu gösteriyor.

D vitamini

Bağışıklık sistemi için D vitamin önemli role sahip. İnsan vücudu virüs ve bakterileri öldüren antimikrobiyal proteinleri üretmek için D vitaminine ihtiyaç duyar. Eğer vücut yeterli derecede D vitamini üretemezse virüs ve bakterilerle mücadelede zayıf kalır. Güneş iyi bir D vitaminidir. D vitamini balık, yumurta ve süt ürünlerinde bulunur. Özellikle somon D vitamin kaynağı.

Çinko

Bağışıklık hücreleri, mikroplarla mücadele ederken A vitaminine ihtiyaç duyar. A vitamini süt, tereyağı, peynir ve yumurta ve karaciğerde bolca bulunur.

Çinko da vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren önemli minerallerin başında gelir. Et ve peynirin yanında kuru baklagiller, deniz ürünleri ve sert kabuklu kuruyemişler de iyi birer çinko kaynağıdır.

Aşırı alkol tüketmeyin

Aşırı alkol tüketiminin bağışıklık sistemini zayıflattığına dair çok sayıda araştırma mevcut. Uzmanlar aşırı alkol kullanan kişilerin hastalıklara karşı daha korumasız hale geldiğini vurguluyor. Alkol özellikle akciğere verdiği zararla vücudu zayıf hale getiriyor. Uzmanlar sadece kronik alkolikliğin vücuda zarar vermediğini, aşırı içki tüketiminin de bağışıklık sisteminde hasara yol açtığını belirtiyor.

Bağışıklık sistemi nedir?

Bağışıklık sistemi veya immün sistem, bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan karmaşık bir sistemdir.