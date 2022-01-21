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Whatsapp Sohbet Geçmişi Android’den İos'a Aktarılabilecek

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Whatsapp Sohbet Geçmişi Android’den İos'a Aktarılabilecek
Whatsapp Sohbet Geçmişi Android’den İos'a Aktarılabilecek

WhatsApp’ta, Android'den iPhone modellerine geçiş yapanlar için mesajları aktarma özelliği geliyor.

WhapsApp, yeni test özelliği sayesinde Android'den iPhone'a mesaj aktarımı için destek sağlamaya hazırlanıyor.

WhatsApp mesajlarını Android telefondan iPhone modellerine aktarma özelliği şu anda deneme aşamasında. Daha önce iOS, Android geçişi için bu desteği sağlayan Meta, şimdi de aynı desteği iPhone kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

 

Fotoğraf: WABetaInfo

 

Şu an için iOS platformundan WhatsApp mesaj aktarma özelliği Samsung ve Google Pixel kullanıcıları için aktif durumda. WhatsApp mesaj aktarma özelliği yakında Android 12 için etkinleştirilecek.

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