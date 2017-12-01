 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.723
  • Altın 160,864
  • Dolar 3,9268
  • Euro 4,6579
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

WSJ: Trump Kudüs'ü başkent olarak tanıyacak

» »
WSJ: Trump Kudüs'ü başkent olarak tanıyacak
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlandığı, Amerikan Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması içinse bir süre daha bekleneceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlandığı bildirildi."Wall Street Journal" gazetesinin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberde tanımanın ardından Amerikan Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e hemen taşınmayacağı, bu adım için bir süre bekleneceği belirtildi. Trump'un elçilik naklini altı aylığına engelleyecek olan kararnameyi Cuma günü imzalaması bekleniyor.

Kudüs'ün nihai statüsünün Filistinliler ile İsrail arasında barış antlaşması imzalanmasıyla kesinlik kazanacak olması nedeniyle devletler topluluğu Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımıyor. Filistinliler 1967 yılında İsrail tarafından işgal ve daha sonra da ilhak edilen Kudüs'ün doğu kesimini, kurulacak Filistin devletinin başkenti yapmayı planlarken, İsrail bütün Kudüs üzerinde hak iddia ediyor.

Kongre 1995'te kararlaştırmıştı

Trump Kudüs ile ilgili kararını yakında vereceğini birçok kez tekrarlamış ancak konu zamanla geri plana itilmişti. Başkanın kararının İsrail'de memnuniyet yaratması, Filistinliler tarafından ise protesto edilmesi bekleniyor.

ABD Kongresi İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs'e nakliyle ilgili yasayı 1995 yılında kabul etmişti. Uygulama ulusal güvenliği tehdit edeceği gerekçesiyle günümüze kadar altışar aylığına ertelenmişti.

Donald Trump seçim kampanyası sırasında Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımayı vaat etmişti. Beyaz Saray eski sözcüsü Sean Spicer elçilik naklini erteleyen bir önceki kararnamenin imzalanışında yaptığı açıklamada ‘elçiliğin taşınıp taşınmayacağı değil, ne zaman taşınacağının söz konusu olduğunu' söylemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mısır'da Gazze sınırı yakınındaki camiye bombalı sadırı: En az 85 ölü24 Kasım 2017 Cuma 15:26
  • Suriyeli muhalifler masaya tek heyetle oturacak24 Kasım 2017 Cuma 15:24
  • Rusya Genelkurmay Başkanı: Suriye'deki Rus askeri varlığı muhtemelen azaltılacak23 Kasım 2017 Perşembe 17:58
  • Irak'ta IŞİD'in son kalıntılarına operasyon23 Kasım 2017 Perşembe 17:47
  • Gözler Soçi'deki üçlü Suriye zirvesinde22 Kasım 2017 Çarşamba 14:27
  • Trump ve Putin Suriye'yi görüştü22 Kasım 2017 Çarşamba 14:19
  • Ruhani'den bölge ülkelerine: İsrail'in tuzağına düşmeyin21 Kasım 2017 Salı 17:31
  • Irak'ta intihar saldırısı: En az 20 ölü, 40 yaralı21 Kasım 2017 Salı 17:05
  • İranlı komutan: IŞİD Suriye ve Irak’ta yenildi21 Kasım 2017 Salı 16:45
  • Putin Erdoğan öncesi Esad'la buluştu21 Kasım 2017 Salı 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti