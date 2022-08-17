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Xiaomi ilk insansı robotu CyberOne'ı tanıttı: 45 insani duyguyu anlayabiliyor

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, CyberOne adlı ve yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki ilk insansı robotunu tanıttı.
Xiaomi ilk insansı robotu CyberOne'ı tanıttı: 45 insani duyguyu anlayabiliyor

Gerçek bir insan gibi yürümesini sağlayan kollara ve bacaklara sahip olan robotun, 45 insan duygusunu algılamasını sağlayan yapay zeka teknolojisi ile donatıldığı açıklandı. Bununla birlikte CyberOne’ın tanıtımı, Tesla'nın insansı robotu Optimus'un lansmanından sadece bir ay önce geldi.

CyberOne, geçen hafta Pekin'deki bir Xiaomi etkinliği sırasında sahnede tanıtıldı. Xiaomi Group Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lei Jun, “Çekirdeğinde yapay zeka  bu robot, Xiaomi'nin gelecekteki teknolojik ekosisteminin olasılıklarının keşfedilmesi ve şirket için yeni bir atılım” dedi.

Bununla birlikte Jun, CyberOne’ın 175 santimetre boyunda ve 52 kilogram ağırlığında olduğunu, ayrıca 168 santimetre kol açıklığına sahip olduğunu söyledi. 

Jun, "CyberOne, 21 dereceye kadar hareket serbestliğini destekler ve her bir serbestlik derecesi için 0,5 ms'lik gerçek zamanlı tepki hızına ulaşır, bu da insan hareketlerini tam olarak simüle etmesine olanak tanır" dedi.

"45 İNSAN DUYSUNU TANIMLAYABİLİYOR"

 

Diğer taraftan CyberOne’nın alanı 3 boyutlu olarak algılamasının yanı sıra, bireyleri, jestleri ve ifadeleri tanımasına izin veren bir yapay zeka etkileşim algoritması ile donatıldığı aktarıldı. Robotun, 85 farklı çevresel sesi ve 45 insani duyguyu tanıyabildiği aktarıldı.

Jun, "CyberOne mutluluğu algılayabiliyor ve hatta kullanıcıyı üzüntü zamanlarında rahatlatabiliyor" dedi.

1,5 MİLYON LİRAYA ALICI BULMASI BEKLENİYOR

Diğer taraftan Jun, muhtemelen 600 bin ila 700 bin yuan (yaklaşık 1,5 milyon lira 1,8 milyon lira) aralığında olacağını söyledi.

Öte yandan, CyberOne,Xiaomi'nin ilk insansı robotu olsa da, teknoloji devi daha önce CyberDog adlı robotik bir köpeği ortaya çıkarmıştı. Robot köpeğin hem uzaktan hem de sesle kontrol ile sahibini takip edebildiği, engellerin etrafından dolaşabildiği ifade edilmişti.

Jun, CyberOne'ın sürekli olarak yeni yetenekler eklediğini de sözlerine ekledi:

“Akıllı robotların gelecekte kesinlikle insanların yaşamlarının bir parçası olacağını düşünüyoruz.”

OPTİMUS'UN LANSMANINDAN BİR AY ÖNCE GELDİ

 

CyberOne'ın lansmanı, Tesla'nın ilk insansı robotu Optimus'un merakla beklenen lansmanından sadece haftalar önce geldi.

Daha önce yapay zekanın medeniyetin başına gelen en korkunç şey olduğunu söyleyen Tesla’nın CEO’su insansı robot ile ilgili yaptığı açıklamada, Zaman içinde kendine ait benzersiz bir kişililk geliştirebilir. İnsanlar için inanılmaz bir arkadaş olacak" dedi. Öte yandan 47 yaşındaki Tesla ve SpaceX CEO'su, "Optimus Subprime" kod adlı robotun benzerleri gibi "katil" olmadığını ve ortalama bir insan tarafından etkisiz hale getirilebileceğini açıkladı.

Optimus, Tesla'nın 30 Eylül'deki AI Day etkinliğinde tanıtılacak.

 

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