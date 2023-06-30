Yaban mersininin 10 faydası

​​​​​​​Mavi veya mor renkli, tatlı ve hafif ekşi bir tadı olan yaban mersini, düşük kalorisi ve yüksek lif içeriği ile oldukça besleyici bir meyve.

Yaban mersininin C vitamini, K vitamini, manganez ve antioksidanlar gibi sağlığa faydalı besin öğeleri açısından da zengin olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Yaban mersini antioksidanlar, serbest radikaller olarak bilinen zararlı maddelerin vücutta birikmesini önlemeye yardımcı olarak cilt sağlığı, bağışıklık sistemi ve kalp sağlığına faydalı bir meyve” dedi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, yaban mersininin 10 faydasını anlattı: