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Yaban mersininin 10 faydası

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​​​​​​​Mavi veya mor renkli, tatlı ve hafif ekşi bir tadı olan yaban mersini, düşük kalorisi ve yüksek lif içeriği ile oldukça besleyici bir meyve.
Yaban mersininin 10 faydası

Yaban mersininin C vitamini, K vitamini, manganez ve antioksidanlar gibi sağlığa faydalı besin öğeleri açısından da zengin olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Yaban mersini antioksidanlar, serbest radikaller olarak bilinen zararlı maddelerin vücutta birikmesini önlemeye yardımcı olarak cilt sağlığı, bağışıklık sistemi ve kalp sağlığına faydalı bir meyve” dedi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, yaban mersininin 10 faydasını anlattı:

 

  1. Antioksidanlar açısından zengindir: Yaban mersini, serbest radikallerin sebep olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olan antioksidan bileşikler açısından zengindir. Bu nedenle mavi yaban mersini tüketimi, kansere karşı korunmada destek sağlar. 
  2. Kalp sağlığına faydalıdır: Kalp sağlığı için faydalı olan flavonoidler ve lifler açısından zengindir. Flavonoidler, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olan antioksidan bileşikler olarak bilinir.
  3. Beyin fonksiyonunu destekler: Beyin fonksiyonunu destekleyen fitokimyasallar içerir. Bu meyve ayrıca Alzheimer hastalığı ve diğer beyin hastalıklarına karşı koruyucu olabilir.
  4. İnflamasyonu azaltmaya yardımcı olur: Yaban mersini, inflamasyonu azaltmaya yardımcı olan antioksidan içeriği ile romatoid artrit ve diğer iltihaplı hastalıkların tedavisine yardımcı olabilir.
  5. Bağışıklık sistemini destekler: C vitamini açısından zengindir. Bundan dolayı bağışıklığın güçlenmesine destek olabilir. Düzenli olarak mavi yaban mersini tüketmek, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı koruyucu olabilir.
  6. Göz sağlığına faydalı: Göz sağlığı için faydalı olan antosiyaninler açısından zengindir. Antosiyaninler, göz hastalıklarına karşı koruyucu olarak bilinir.
  7. Sindirimi destekler: Yaban mersini, sindirim sağlığı için faydalı olan lifler açısından zengindir. Lifler, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olabilir.
  8. Kilo kontrolüne yardımcı: Düşük kalorisi ve yüksek lif içeriği ile kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ayrıca bu meyve, metabolizmayı hızlandırmaya ve yağ yakımını artırmaya destek olur.
  9. Ruh sağlığına faydalı olabilir: Yaban mersini tüketmek, bilişsel fonksiyonların iyileşmesine yardımcı olabilir. Özellikle bilişsel fonksiyon hızı düşük yaşlı kadınlarda, yaban mersini tüketiminin olumlu etkileri çalışmalarla gösterilmiştir. 
  10. Kan basıncını düşürebilir: Yüksek tansiyon, kalp hastaları için önemli bir risk faktörüdür. Yaban mersini tüketmek, yüksek tansiyonu olan kişilerin tansiyonunu düşürerek daha sağlıklı olmalarına yardımcı olabilir.
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