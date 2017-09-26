"Yabancı işçilerin" maaşlarının 'fazla' olmasını Bakanlar Kurulu'na taşıyacak Saner'e sert tepki!

DAÜ-SEN'den yapılan yazılı açıklamada, Sanayi Odası Başkanı Kaymak'ın Çalışma Bakanı Saner’i ziyaretinde konuştuğu "yabancı işçilerin ücretlerin fazlalığı" konusunda Saner'in "Bakanlar Kurulu'nda değerlendireceğiz” yanıtına ilişkin eleştiride bulunuldu.

DAÜ-SEN'in yazılı olarak gerçekleştirdiği basın açıklaması şöyle;

DEĞERLENDİRECEK KONU SIKINTISI MI VAR SAYIN BAKAN?

Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’i ziyaretinde ülkemizde çalışan yabancı işçilerin ücretlerin fazlalığından şikayet etmiş ve bunun hayat pahalılığını artırdığını da savunmuş. Geçmişte de bu tür açıklamalar yapılmış ve yabancı işçilere ayrı asgari ücret verilmesi konusu gündeme getirilmişti. Bütün amaçları ne pahasına olursa olsun kar etmek olan, maliyetleri kontrol etmek deyince akıllarına çalışanların ücretlerine göz dikmekten başka bir şey gelmeyen sanayici ve iş insanlarının bu tür açıklamalar yapması artık yadırganmayan bir konu. Ama söz konusu ziyarette asıl ibret verici olan Çalışma Bakanı’nın verdiği “Bakanlar Kurulunda değerlendireceğiz” yanıtıdır. Burada, Sayın Bakan’a açıkça soruyoruz ve cevap talep ediyoruz: Neyi değerlendireceksiniz; sanayici ve iş adamlarıyla işbirliği içinde emek sömürüsünü nasıl artıracağınızı mı?

Eğer Sayın Bakan değerlendirecek konu sıkıntısı çekiyorsa kendisine naçizane birkaç öneride bulunabiliriz:

Özel sektörde sendikalaşma konusunda herhangi bir çalışma var mı? İşyerlerinde durmadan can alan iş cinayetlerinin nasıl önleneceği konusunda bir değerlendirme yapılacak mı? İşsizlik hızla artıyor, bir önlem planı görüşülüyor mu? Sosyal sigorta yatırımlarının, ihtiyat sandığı yatırımlarının yatırılmadığı artık kahvehane muhabbeti haline geldi; bu konuda bir değerlendirme var mı? İşverenlerin çalışanların gelirlerini asgari ücret üzerinden gösterip gelir vergisi kaçakçılığı yaptığını duymayan kalmadı. Bu konu Sayın Bakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine getirilecek mi? Sosyal sigorta emeklilik sistemi yakın gelecekte emekli maaşı ödeyemeyecek duruma düşecek. Bu konuda bir çalışma yapılıyor mu yoksa çözüm emekli maaşını $50-60 seviyesine düşürmek mi olacak? Yabancılar kaçak çalıştırılıyor, ücretleri ödenmiyor, hak ettiği ücreti isteyen dayak yiyor; Sayın Bakan bu konuda bir değerlendirme yapacak mı?

Sayın Bakan bu konularda da değerlendirme yapıp yalnızca işverenleri değil kamuoyunu da aydınlatmayı düşünüyor mu?