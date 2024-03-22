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Yağış miktarları... En çok yağış 14 kg’la Türkeli’ne

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Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu dün en çok yağış, metrekareye 14 kg ile Türkeli’nde kaydedildi.
Yağış miktarları... En çok yağış 14 kg’la Türkeli’ne

Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu dün en çok yağış, metrekareye 14 kg ile Türkeli’nde kaydedildi.

Meteoroloji Dairesinin dün 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasındaki yağış miktarlarını duyurduğu açıklamasına göre, Türkeli’ne 14 kg/m², Kaleburnu ve Zaferburnu’na 11 kg/m², Karaoğlanoğlu’na 10 kg/m², Zümrütköy ve Beylerbeyi’ne 8 kg/m², Alsancak ve Boğaz’a 7 kg/m², Alayköy, Ercan ve Girne’ye 6 kg/m², Lefkoşa’ya da 5 kg/m² yağış düştü.

 

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