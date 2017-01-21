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Yakın Doğu Koleji milli badmintoncuları Dünya Şampiyonası’na katıldı

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Yakın Doğu Koleji milli badmintoncuları Dünya Şampiyonası’na katıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Milli Badminton sporcularından olan Yakın Doğu Koleji 8. sınıf öğrencilerinden Seymen G. Deniz ile Eren Özuyanık, İstanbul’da düzenlenen World Junior Badminton IBB Dünya Şampiyonası’na katıldı.

İstanbul Fatih Spor Salonun’nda, Aralık 2016’da düzenlenen World Junior Badminton IBB İstanbul Şampiyonası’nda, Seymen G. Deniz tek kızlar kategorisinde, Eren Özuyanık ise tek erkekler kategorisinde mücadele etti. İki sporcu aynı zamanda karışık çiftlerle de birlikte yarıştı.

Turnuvaya ilk kez katılan ve başarılı sonuçlar elde eden milli badmintoncular, hem ülkelerini hem de okullarını başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadı.

KKTC ŞAMPİYONASININ EN DEĞERLİ OYUNCULARI SEÇİLDİLER

Seymen G. Deniz ile Eren Özuyanık daha önce Kıbrıs Türk Badminton Fedarasyonun düzenlediği 15 yaş altı Kuzey Kıbrıs Türk Cuhmuriyeti Şampiyonasının en değerli oyuncuları seçilmişti. Federasyon tarafından düzenlenen son 4 turnuvanın hepsini kazanan Seymen G. Deniz, en değerli kadın oyuncu, son 4 turnuvanın 3’ünü kazanan Eren Özuyanık ise en değerli erkek oyuncu seçildi.

 BİR SONRAKİ HEDEF BULGARİSTAN TURNUVASI...

Yakın Doğu Koleji Badminton Antrenörü Fırat Deniz yaptığı açıklamada, sporcular için bu turnuvanın çok iyi bir tecrübe olduğunu belirterek, ağustos ayında Bulgaristan’da düzenlenecek turnuva için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

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