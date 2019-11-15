Yakın Doğu Koleji öğrencileri Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde endemik bitki, böcek ve sürüngen örneklerini incelediler

Yakın Doğu Koleji 9. Sınıf GCE Biyoloji Grubu öğrencileri müfredat kapsamında, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan bitki ve canlı çeşitliliğini incelemek amacı ile Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında öğrenciler, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi bünyesinde yer alan 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyalleri inceledi.

Ülkemiz sahillerine yumurta bırakan caretta caretta kaplumbağa türleri ve bu türlerin korunması ile ilgili konusunda detaylı bilgi alan öğrencilere, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel ile Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ve araştırmacı Doç. Dr. Özge Özden Fuller tarafından bitki türleri ve canlı örnekleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Canlı Türleri ile Bitkilerin Herbaryumlarda Nasıl Korunduğunu Canlı Örneklerle İncelediler…

Araştırmacı Doç. Dr. Özge Özden Fuller, ülkemize ait böcek, sürüngen, omurgalı ve omurgasız hayvan örneklerini öğrencilere göstererek, yaban hayvanlarının doldurulması, sergilenmesi konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Daha sonra Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel tarafından, Kıbrıs’a özgü ve Kuzey Kıbrıs’a özgü Beşparmak Dağları bölgesinden toplanmış olan bitki örnekleri öğrencilere gösterildi. Prof. Dr. Gücel, Herbaryumlarda bitkilerin kurutulması ve depolanma aşamalarını ile canlılığın başlangıcından günümüze kadar geçen süreçteki canlı evrimini öğrencilere anlattı.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, biyoloji dersinde öğrendikleri bilimsel bilgiler yanında doğaya karşı gösterilmesi gereken hassasiyetin önemini de pekiştirdiler.