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Yakın Doğu Koleji'nden Gururlandıran Başarılar

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Türkiye’de düzenlenen yüzme yarışlarında KKTC’yi temsil eden Yakın DoğuKoleji’nin Dr. Suat Günsel Burslu öğrencileri; ülkeye 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile dönerken kendi yaş kategorilerinde beş yeni rekor kırdı
Yakın Doğu Koleji'nden Gururlandıran Başarılar

Türkiye’de düzenlenen yüzme yarışlarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kulaç atan Yakın Doğu Koleji öğrencileri, ülkeye 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile dönerken kendi yaş kategorilerinde üç yeni rekor kırdı. Eğitim hayatlarına Yakın Doğu Koleji’nde Dr. Suat Günsel Bursu ile devam eden Akman Tüzünkan, Erten Kasımoğlu ve Deniz Bender ile Barkan Cem Aykut, Türkiye Yüzme Fedarasyonu’nun düzenlediği yarışlarda ülkemizi başarıyla temsil etti.

Yakın Doğu Koleji 8’inci sınıf öğrencileri Barkan Cem Aykut ve Deniz Bender, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun İstanbul’da düzenlediği Türkiye Arena Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda kulaç atarken; 6’ıncı sınıf öğrencilerinden Akman Tüzünkan ve Erten Kasımoğlu ise 9-11 Aralık tarihlerinde Samsun’da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 11 yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Final Müsabakası’nda KKTC’yi temsil etti.

Akman Tüzünkan’dan 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya!

Yakın Doğu Koleji 6’ıncı sınıf öğrencisi olan ve Dr. Suat Günsel Bursu ile eğitimine devam eden 11 yaşındaki Akman Tüzünkan, Türkiye’de katıldığı 11 yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Final Müsabakası’nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere ülkeye toplam 4 madalya kazandırdı. 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü ve 200 metre sırtüstü kategorilerinde sırasıyla 00.35.44; 01.18.65 ve 02.55.71’lik dereceleriyle KKTC uzun kulvar 11 yaş rekorlarını kıran Tüzünkan, 50 metre serbest ve 50 metre sırtüstü kategorilerinde Türkiye A3 barajını; 100 metre sırtüstü kategorisinde Türkiye A2 barajını ve 200 metre sırtüstü kategorisinde de Türkiye A1 barajını geçmeyi başararak 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya almaya hak kazandı.

Erten Kasımoğlu’ndan 2 bronz madalya!

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Yine Yakın Doğu Koleji’nin Dr. Suat Günsel Burs’lu 6’ıncı sınıf öğrencilerinden Erten Kasımoğlu ise Samsun’da düzenlenen aynı turnuvada 50 metre serbest kategorisinde 00.33.14 ve 100 metre kategorisinde ise 01.14.49’lik dereceleriyle Türkiye A1 barajını geçerek iki bronz madalya almaya hak kazandı.

50 metre kurbağalama yaş rekoru kıran Barkan Cem Aykut, Türkiye 5’incisi oldu!

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun İstanbul’da düzenlediği Türkiye Arena Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda yarışan Yakın Doğu Koleji 8’inci sınıf öğrencileri Barkan Cem Aykut ve Deniz Bender de yarıştıkları kategorilerde 13 yaş Türkiye barajlarını geçme başarısı gösterdi. 50 metre kurbağalama kategorisinde 00.32.78’lik derecesiyle KKTC kısa kulvar 13-14 yaş rekorunu kıran Barkan Cem Aykut, elde ettiği derece ile aynı zamanda Türkiye 5’incisi oldu. Barkan Cem Aykut, 100 metre ve 200 metre kurbağalama kategorilerinde de Türkiye barajını geçti.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun düzenlediği yarışmalarda KKTC’yi temsil eden genç rekortmenler, yarışlara Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu eğitmenlerinden Avni Cankurt antrenörlüğünde hazırlanmıştı.

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Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan: “Kazandıkları madalyalar ve kırdıkları rekorlarla göğsümüzü kabartan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.”

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun İstanbul ve Samsun’da düzenlediği yüzme yarışlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başarıyla temsil eden Yakın Doğu Koleji öğrencilerini tebrik eden Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan, “Kazandıkları madalyalar ve kırdıkları rekorlarla göğsümüzü kabartan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Yakın Doğu Koleji olarak öğrencilerini akademik başarının yanı sıra spor ve sanatta da desteklediklerini vurgulayan Özkan, “Yakın Doğu Koleji olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını en üst seviye çıkaracak bir eğitim modeli uygularken, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda da kendilerini keşfetmeleri için bütün imkanlarımızla destek olmayı sürdürüyoruz” dedi. “Öğrencilerimizin, Dr. Suat Günsel Bursu’na hak kazanarak gösterdikleri akademik başarının yanında sportif, kültürel ve sosyal yönlerden elde ettikleri başarılar; onları çok yönlü bireyler olarak yetiştirme çabamızın başarısını göstermesi açısından da son derece mutluluk verici” değerlendirmesini yaptı. 

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