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Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerinden Anlamı Ziyaret

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Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezini ziyaret ederek Dünya Engelliler Gününde çocukların eğlence dolu bir gün geçirmesini sağladı
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerinden Anlamı Ziyaret

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezini ziyaret ederek Dünya Engelliler Gününde çocukların eğlence dolu bir gün geçirmesini sağladı 

Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma Merkezi iş birliğiyle Lefkoşa Özel Eğitim Merkezini ziyaret ederek, Dünya Engelliler Gününde çocuklara saç bakımı, güzellik ve yüz boyama uygulamaları gerçekleştirdi.

Farkındalık ve dayanışma geliştirmek için düzenlenen etkinlikte engelli çocuklar Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri tarafından uygulanan eğlenceli yüz boyalarıyla güzel bir gün geçirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, “Özel gereksinimli bireylerimizin yüreklerine  dokunmak, onları dinlemek, onları anlamak çok anlamı” dedi. Doç. Dr. Aksoy, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi Müdürü Soner Öyken’e ve tüm öğretmen ve personele de etkinliğe verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma Merkezi Başkanları Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay ise özel gereksinimli çocukların mutluluğuna katkıda bulunmanın başlı başına önemli bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. 

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