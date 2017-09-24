Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi 25 Ekim’de Açılıyor…

120 eğitmen ve personelin görev alacağı Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi 25 Ekim 2017 tarihinde açılıyor.

Her Yaşta ve Her Branşta Spor…

Spor kulesinde, son teknoloji ürünü kardio cihazları ile fitness, step, aerobic, spining, TRX, Kangoo Jumps, Total Body, uzak doğu sporları ve daha birçok branşta hijyenik bir ortamda spor yapma imkanı sunulacak. Pilates, Yoga, Functional Balance, X Body, Zumba, Spinning, Boks, Brazilian jiu jitsu, Shotokan karate, Kettlebell, Cimnastik gibi sayısız seans gruplarının yer alacağı Spor Kulesi’ndeyaş gruplarına özel dans eğitimleri verilecek.

Spor Kulesinde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kendi yaş grupları ile kendi yaş gruplarına özel aletlerle spor yapabilme olanağı sağlayacak özel odalarla birlikte özel seanslar da bulunacak.

Spor Kulesi’nde spor branşları yanında sporcu beslenmesi ve ürünleri ile diyetisyen hizmeti eşliğinde Çocuklar ve Bayanlara Özel Bölümler ile uygun hizmet verilecek.

Özel Gereksinimli Bireyler Unutulmadı…

Spor kulesinde özel gereksinimli bireyler de unutulmadı. Özel gereksinimli bireyler kendileri için özel olarak hazırlanan programlarla uzman eğitmenler tarafından spor yapabilme olanağına sahip olacaklar.

Sporla Sanat Birleşti…

Spor Kulesi’nin iç cephe duvarlarında, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü BaşkanıYrd. Doç. Dr. Erdoğan Ergün tarafından stencil grafiti tekniği kullanılarak sanatsal tasarımlar yapıldı.

Spor Salonlarında nadir bulunan Cihazlar Spor Kulesinde yer alacak…

Otomotiv devi Ferrari'nin tasarımcısı olan Pininfarina tarafından tasarlanıp çizilen ve dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen İtalyan markası Panatta ürünlerinin kullanılacağı salonda, yeni spor trendleri de yer alacak.

İleri teknoloji ile Avrupa Birliği’nde üretilmiş, İnbody, Bodyshape yürüyüş bandı ve Kriyoterapi sauna, vücut analizi cihazları ile sağlıklı zayıflama ve incelme yanında sıkılmadan spor yapabilme sağlanacak. Ayrıca, renk terapisi, hava iyonizasyon, ozon tedavisi, elektro stimulasyonu, LED foto gençleştirme – kolajen, aromaterapi, vakum etkisi, infrared ısınma, activ cryo gibi uygulamalarda Spor Kulesinde yer alacak.

Ağırlık, Kas Kütlesi Ve Vücut Yağ Kütlesi INBODY 770 İle Ölçülecek…

Merkezde kullanılacak INBODY 770 cihazı iletoplam vücut suyu, protein, mineraller ve vücut yağ kütlesinin ölçümleri ile vücut ağırlığı ortaya çıkarılacak. Ayrıca, kas yağ analizi, obezite analizi, ideal kilo-kas kütlesini belirleyen yalın denge, ödem ve viseral yağ alanları belirlenecek.

Vacu Activ Bodyshape ile Birçok Soruna Çözüm Sağlanacak…

Spor Kulesi’nde yer alacak olan Vacu Activ Bodyshape cihazı ile standart egzersizlere oranla fiziksel aktivitenin etkilerini daha çok artıran vakum ve kızılötesi (infrared) gibi en son ve devrimci teknolojiler kullanılarak daha az sürede arzu edilen sonuçların elde edilmesi sağlanacak. Vacu Activ Bodyshape cihazının sahip olduğu birçok özellik ile selülitten uykusuzluğa birçok soruna çözüm üretilebilecel.

Vacu Activ Bodyshape İle Selülit Sorununa Çözüm Sağlanacak...

Vakum ve kızılötesi gücünün kombinasyonu ileVacu Active Bodyshape vucüttaki selülitlerin azaltmasında önemli rol oynayacak. Selülit azaltma yannda Vacu Activ Bodyshape cihazı kilo kaybetmede ve genel görünüm iyileştirmesinde olumlu sonuçlar alınmasına imkan tanıyacak.

Renk Terapisi ile Vücut Sorunlarına Çözüm Aranacak…

Vacu Activ Bodyshape ile uygulanacak yeni uygulamalardan bir diğeri de her insanın vücudunda karşılaştığı sorunları azaltmada yardımcı olan Renk Terapisi uygulaması olacak. Renk terapisi; enerji rezervleri, bağışıklık, zihinsel refah, metabolizma, cilt ve doku sorunları enerji merkezleri olan çakralara, enerji yolları ve enerji noktalarının uyarılmasını sağlıyor.

Uyku Hali ve Halsizliğe Hava İyonizasyon Uygulaması…

Sürekli yorgunluğun neden olduğu uyku hali ve halsizliğe Vacu Activ Bodyshape’in hava iyonizasyonu ileetkili bir şekilde cilt porlarının ve ter bezlerinin kapanmasını neden olan sağlıklı negatif iyonları içeren hava sağlayarak giderilmesine yardımcı olunacak.

Ozon Tedavisi Tamamlayıcı Tedavi Görevi Üstlenecek…

Bakteri ve diğer mikroorganizmalarla mücadele için tüm dünyada yaygın kullanılan ozon tedavisi de yeni Spor Kulesi’nde Vacu Activ Bodyshape ile uygulanmaya başlayacak. Kan dolaşımı için mükemmel bir uyarıcı olan ozon bu özelliği ile kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı tedavi modalitesi olarak kullanılıyor.

Elektro Stimulasyonu ile Fitness’de Yeni Akım…

Vacu Activ Bodyshape, elektrik akımının uygulanması nedeniyle moleküllerin hareketini uyaran çok etkili bir tedavi yöntemi olan Elektro Stimulasyon ile fitness’de yeni bir akım başlatmış olacak. Belirlenen vücut bölümlerine yerleştirilen özel elektrolarla problemli bölgelere gerekli materyallerin ulaşmasının sağlandığı elektro simülasyonuyla, sıkılaşma ve elastik deri, kan ve lenfatik dolaşımı artırma, kırışıklıkların azaltılması, ilk seansta 1 kg kadar kilo kaybı ve metabolik ürünler salgılanarak toksinlerin atılmasına yardımcı olunuyor.

Kırışıklıkların Önüne Led Foto Gençleştirme – Kolajen ile Geçilecek…

Kozmetik kusur olarak görülen kırışıklıklar, pigmentasyon bozuklukları veya vasküler örümcek ile nem kayıplarına Foto-yaşlanma ve foto-canlanma tedavileri de Vacu Activ Bodyshape ile uygulanacak. Oluşan problemlerin çözümünde LED terapi kullanılan yöntem, yaşlanma sürecinin ilerlemesini önlemek ve deri yaşlanmasını “yenilemek” için kullanılıyor.

Kaslar Aromaterapi İle Güçlendirilecek…

Selülit ve çatlakların azalması, cildi yenileme, besleme ve gençleştiren bir yöntem olan aromaterapi de Vacu Activ bodyshape’in bir diğer uygulaması olacak. Uçucu yağlar ile uygulanan aromaterapi ile kasların biyolojik yenilenmesi hızlandırılacak.

Vakum Etkisi ve Infraed Isınma…

Yağ yakımını artıran vakum teknolojiside Vacu Activ Bodyshape ile kullanılacak bir diğer yenilik olacak. Uygulanan basınçla deri ve deri altı dokularda kan dolaşımının artırılarak, biriken yağların lenf dolaşımı ile dışarıya atılımı gerçekleştirilecek. Ayrıca kızılötesi ışınlarla kan damarlarının genişlemesini sağlayan Infrared Isınma ile toksinlerin büyük miktarlarda vücuttan atılması sağlanacak.

Activ Cryo İle Zafıylamanın Yanı Sıra Bağışıklık Sistemi Güçlendirme Egzersizleri Yapılacak…

Spor Kulesi’nde yer alacak bir diğer yenilik ise kozmik soğuk bir sauna olan Activ Cryo olacak. Activ Cryo sadece bölgesel olarak değil, tüm vucüda uygulanabilecek soğuk saunadır. Activ Cryo sadece kilo vermeye, incelmeye ve selülit tedavisine yönelik değil, aynı zamanda immun sistem güçlendirme ve ağrı tedavisinde de kullanılabilmektedir.

Activ Cryo sauna sistemi, ortalama -175 derece sıcaklıkta ve sadece 3 dakika için tüm vücut geneline uygulanmaktadır. Cryoasauna, tüm vücuda uygulanan soğuk lipoliz ve sağlıklı yaşam cihazıdır.Düzenli uygulamalar sonucunda her seans başına ortalama 900 kcal harcandığı tespit edilmiştir.Cryosauna, Selülit tedavisinde de etkili olmaktadır.

Selülitli bölgede oluşturulan kozmik soğuk kılcal dolaşımı hızlandırır aynı zamanda selülitlerin oluşumuna neden olan artık maddelerin ve yağ hücrelerinin dondurularak parçalanmasını sağlar.

Birçok Etkili Sonuçlar Elde Ediliyor…

Cryosauna uygulaması ile ağrı, ödem ve şişkinliklerin giderilmesi, eklem ağrılarında azalma ve yaralanmalardaki iyileşme sürecinin hızlanması, daha güçlü bir immünsistemi ve kan sirkülasyonu, selülitlerde azalma ve daha sıkı bir cilt, cilt çatlaklarında azalma, yorgunluk ve adale ağrılarının giderilmesi, depresyona karşı eşsiz çözüm, genel kondisyonumuzda fark edilir artış görülmesi konusunda son derece başarılı sonuçlar elde edilebiliyor..