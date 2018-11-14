Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'ne Ev Sahipliği Yaptı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirilen gösterime, Centre of Excellence Başkanı ve Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik ve Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalları Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Dünya Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, İletişim Fakültesi Dekan Vekili adına Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, öğretim elemanları, festival ekibi ve belgeselde Kıbrıslı Türk anneyi canlandıran “Zarif anne”, Zarif Köse ve kızı Selen Köse Esenel de katıldı.

Üçüncü Türk Dünyası Belgesel Film Festivali çerçevesinde projelendirilen Türk Ana belgeseli, sekiz farklı Türk Cumhuriyeti’nde yapılan Türk ana temalı çekimlerin birleştirilmesi ile oluşturuldu.

Filmin yapımcılığını Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir üstlenirken, filmde yer alan Kıbrıslı Türk annenin anlatıldığı bölümün proje danışmanlığını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap yürüttü. Filmin yapım ve yönetiminde ise İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğr. Gör. Zeyde Yalıner Örek ile Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarından Ömer Evre görev aldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne Proje Ortaklığından Dolayı Teşekkür Edildi…

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir gecede yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak üç yıldan beridir bu projeyi yönettiklerini ve iki yıldır Yakın Doğu Üniversitesi’nin de proje ortakları arasında yer aldığını ifade etti.

Menderes Demir konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Türk Dünyası bilindiği gibi Doğu Türkistan’dan Avrupa içlerine kadar yayılmış geniş bir coğrafyaya sahiptir. Geniş coğrafyaya yayılan Türk Dünyası ailesinin engin bir kültürü var. Bu kültürü öncelikle belgesel marifeti ile kendi akrabalarımıza aktarabilmek, akabinde de ortaya çıkan değerleri dünyaya sunabilmek bu projedeki temel hedefimizdir” dedi. Bunun yanı sıra, Özbek, Kırgız, Makedon, Kazak ve Kıbrıs Türkü anneleri üzerinden kültürlerini aktarmaya çalıştıklarını söyleyen Demir, Türkiye başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri’nin hemen hemen tümüne yakınında Sinema Genel Müdürlüklerinin, devlet dairelerinin ve TİKA’nın da projeye destek verdiğini belirtti. Demir, yaptığı konuşmasının ardından destek veren Yakın Doğu Üniversitesi’ne ve Türk annelerine teşekkürlerini sundu.

Ortak Kültürlerimizi Yetişen Gençlere Sunmak Önem Taşıyor…

Prof. Dr. Nedime Serakıncı ise: ''İlkokullarda, sosyal bilgiler, hayat bilgisi derslerinde öğretilen kültürel miraslarımızın daha güzel ifade edildiği, birliğin beraberliğin daha ön plana çıkarıldığı daha güzel bir proje olamayacağını düşünüyorum'' sözleri ile başladığı konuşmasında, bugünün yetişen gençlerine, çocuklarına kendi ortak kültürlerimizi böyle etkinliklerle sunmanın daha kalıcı ve duygusal anlamda etki edeceğinin öneminden bahsetti.

Prof. Dr. Serakıncı, '”Böyle bir fikirle, böyle bir projeyi bir araya getirdiği için başta Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir’e, tüm proje ekibine, katkı koyan herkese; sekiz ülkenin annesi ve bunun bir araya getirilmesi için, bu beraberliğin sağlanması ve bazı gerçeklerimizin, gerçek kültürel mirasımızın, geçmişimizin göz önüne serilmesinde bizleri bir araya getirmek için emek harcayan yediden yetmişe herkese, bütün proje ekiplerine derinden teşekkürlerimi sunuyorum'' şeklinde konuştu.