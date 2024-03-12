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Yakın Doğu Üniversitesi'nden Kadın Sağlığı Paneli: Farkındalık ve Bilgilendirme Toplantısı

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Kadın Sağlığına Odaklanan Panel: Yakın Doğu Üniversitesi'nden Bilgilendirme Toplantısı
Yakın Doğu Üniversitesi'nden Kadın Sağlığı Paneli: Farkındalık ve Bilgilendirme Toplantısı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Gönyeli Alayköy Belediyesi’nde düzenlediği “Kadınlar Günü Paneli”nde farklı yönleriyle kadın sağlığı ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kadınlara yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin iş birliğinde Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde düzenelenen “Kadınlar Günü Paneli” ile farklı yönleriyle kadın sağlığı ele alındı.

Halka açık olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında kadınların; fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunma ve toplumda farkındalık oluşturma hedefi ile kadın sağlığı ve sosyal politikada kadınların rolü gibi konulara derinlemesine bir bakış açısı sunuldu. Panelde, kadınların sağlık hizmetlerine erişimi, sağlık bilincinin artırılması ve sağlık sorunlarının çözümüne yönelik politikaların geliştirilmesi gibi konular da ele alındı. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı’nın moderatörlüğünü yaptığı panel soru-cevap bölümü ile son buldu.

“Kadın olmak” birçok yönüyle ele alındı!

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği panele; Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi Yönetim Kurulu üyesi, NERITA Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevcan Kurtulmuş Yılmaz ve pek çok akademisyen katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi’nden Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Dt. Ayşegül Şahin “Kadınların Ağız Sağlığında Hormonların Rolü”, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Betül Mammadov “Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı Sorunları”, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Taygun Dayı “Yaşam Dönemlerine Göre Sağlıklı Beslenme Özellikleri”, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba Yerlikaya “Hareketin Kadın Sağlığına Etkisi” ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Barış Başel “Sosyal Politika ve Kadın” başlıklı sunumları gerçekleştirdi. Sunumlarda, farklı yaş gruplarındaki kadınlara yönelik ağız bakımı, beslenme ve fiziksel hareket önerilerinde bulunuldu.

Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı: “Kadınların sağlığına ve refahına gereken önemi vermek, hepimizin sorumluluğu.”

Panelin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı, kadınların, toplumun temel taşı olduğunu ifade ederek, kadın sağlığını korumak ve geliştirmek için fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan iş birliklerinin önemine değindi. Sadece bedensel sağlık değil, aynı zamanda sosyal politikaların da kadınların sağlık ve refahını şekillendirdiğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Kırmızı, “Sağlıklı ve mutlu bir toplum için kadınların sağlığına ve refahına gereken önemi vermek, hepimizin sorumluluğudur. Bugün aldığımız bilgiler ve fikirler, bu sorumluluğu daha etkin bir şekilde yerine getirmemize yardımcı olacaktır” dedi.

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