  • BIST 4.812,93
  • Altın 1213.935
  • Dolar 19.1595
  • Euro 20.7705
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Yakın Doğu Üniversitesi'nin düzenlediği belgesel fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nün lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği belgesel fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor
Yakın Doğu Üniversitesi'nin düzenlediği belgesel fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği “Belgesel Fotoğraf Yarışması”na başvurular devam ediyor. Öğrencilerin dünyaya bakış açılarını fotoğraf diliyle ifade edebilmelerinin önünü açmayı amaçlayan yarışma, lise ve üniversite olmak üzere iki kategoriden oluşuyor.

“Kültürel Miras ve Tarih”, “Çevre ve İnsan”, “Özgürlük, Demokrasi ve İnsan Hakları”, “İnsan, Hayvan ve Mekan” (Portre), “Siyah-Beyaz” temalarıyla düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2023.

Üniversite ve lise dallarında finale kalan yirmi beşer fotoğraf sergilenecek

Kazananlarının 17 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle açıklanacağı yarışmanın jürisinde akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Aykan Özener, belgesel yapımcısı ve basın fotoğrafçısı Coşkun Aral, belgesel fotoğrafçısı ve savaş foto muhabiri Emin Özmen ile akademisyen ve fotoğraf sanatçıları Gazi Yüksel ve Mert Yusuf Özlük bulunuyor. Yarışmanın sonucunda, her kategoriden seçilecek 25’er fotoğraf sergilenecek. Öte yandan, sergilenmeye layık bulunan fotoğraflar, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin web sitesinde de yayınlanacak.

Ayrıca, yarışmanın finalistleri, Coşkun Aral tarafından 16 Mayıs’ta düzenlenecek olan fotoğraf atölyesine de katılım hakkı kazanacak.

Başvurular, 30 Nisan’a kadar dijital olarak kabul edilecek

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü tarafından düzenlenen Belgesel Fotoğraf Yarışması’na katılmak isteyen adayların, başvurularını en geç 30 Nisan 2023 mesai bitimine kadar yapmaları gerekiyor.

https:/filmfreeway.com/YDUGAZETECILIKBELGESELFOTOGRAFYARISMASI internet adresi üzerinden dijital olarak başvuru alacak olan yarışma, üniversite kategorisinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık olacak. Üniversite öğrencilerinin başvuru sırasında öğrenci belgesini de ibraz etmesi istenecek. Lise kategorisi ise, 15-18 yaş aralığındaki tüm lise öğrencileri yarışmaya katılabilecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini Yüzlerce Öğrenci Ziyaret Etti26 Mart 2023 Pazar 11:58
  • Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri Yaşlılar Haftası’nda Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek moral etkinliği düzenledi25 Mart 2023 Cumartesi 13:36
  • “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”, Öztürkler’in katılımıyla sanatseverlerle buluştu24 Mart 2023 Cuma 10:23
  • YDÜ ile Şiraz Üniversitesi arasında Protokol23 Mart 2023 Perşembe 16:19
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen panelde matematiğin günlük hayattaki rolü ele alındı22 Mart 2023 Çarşamba 14:50
  • Analizlerin İlk Aşaması Tamamlandı21 Mart 2023 Salı 15:53
  • YDÜ Hayvan Hastanesi’nde can dostlarımız kediler ve köpekler için check-up zamanı!17 Mart 2023 Cuma 12:38
  • Çam Kese Böcekleri ile Mücadelede Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nden Destek!16 Mart 2023 Perşembe 16:27
  • Khasan Aminov eserlerinden oluşan sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde ziyarete açıldı14 Mart 2023 Salı 15:06
  • Kuruluşu tamamlanan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK), KKTC’nin afetle mücadelesinde güçlü bir sivil toplum ayağı oluşturacak13 Mart 2023 Pazartesi 17:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti