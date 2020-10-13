Yanardağ: AKP Kıbrıs’ta kaybetti, Türkiye’de de kaybedecek (VİDEO)

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ ve Prof. Dr. Emre Kongar, 18 Dakika’da gündemin başlıklarını yorumladı. Kıbrıs’la ilgili açıklamalarda bulunan Yanardağ ve Kongar, AKP’nin Kıbrıs’a müdahalesiyle ilgili değerlendirme yaptı.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ ve Prof. Dr. Emre Kongar, 18 Dakika’da gündemin başlıklarını yorumladı. Kıbrıs’la ilgili açıklamalarda bulunan Yanardağ ve Kongar, AKP’nin Kıbrıs’a müdahalesiyle ilgili değerlendirme yaptı.

Yanardağ TELE1 ekranlarında yaptığı açıklamasında, Kıbrıs’taki seçimlerde AKP’nin karşısında bulunan adayı destekleyen herkesin PKK’lı ilan edildiği ifade edilerek, böyle bir şeyin olamayacağını ifade etti.

İşin şirazesinin çıktığını da ifade eden Yanardağ, AKP’nin desteklediği adayın, Akıncı karşısında birinci turda seçilemediğini de ifade ederek, Tatar’ın ikinci turda yüzde 60’la kaybedeceğini belirtti.

AKP’nin Kıbrıs’a müdahalesinin ters teptiğini de kaydeden Yanardağ, “o hesap da tutmadı” ifadelerini kullandı.

Yanardağ sözlerine şöyle devam etti:

“Bulgaristan’a müdahale ettiler, islamcı parti kurdular, ikisi de barajın altında kaldı. Her yere siyasal islamcı bir bakışla müdahale etmeye çalışıyorlar. Azerbaycan’da bu tutmadı. Kültürel doku ve inanç haritası bambaşka. Suriye’deki cihatçıların temsil ettiği bir kafayla oraya müdahale edemezsiniz. Kıbrıs’ta AKP kaybetti. Bu Türkiye’de de kaybedeceğinin işaretidir.”