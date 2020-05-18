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Yangın çıkarmaya teşebbüs etti! Tutuklandı!

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henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulunan mangal yakısını ateşledikten sonra ormanıyakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrılmıştır.
Yangın çıkarmaya teşebbüs etti! Tutuklandı!

18.05.2020 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Y.S.(E-30), kullanımında bulunan araç ile
Tepebaşı - Akdeniz Köyünün 4-5 km’leri arasındaki yolda seyir halinde bulunduğu sırada, henüz
tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulunan mangal yakısını ateşledikten sonra ormanı
yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrılmıştır.


Olayın hemen akabinde söz konusu yerden geçmekte olan duyarlı bir vatandaş tarafından
ateşin görülmesi üzerine, söz konusu ateş büyümeden söndürülmüştür.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamına bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır.


Soruşturma devam etmektedir.

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