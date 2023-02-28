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Yapay tatlandırıcı eritritol için kalp damar hastalığı ve felç uyarısı

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Yapay tatlandırıcı olarak da kullanılan ve şeker alkolü olarak bilinen eritritolün, kan pıhtılaşması, kalp krizi ve felç gibi kalp damar hastalıklarına yol açabileceği bildirildi.
Yapay tatlandırıcı eritritol için kalp damar hastalığı ve felç uyarısı

ABD ve Avrupa’da araştırmacılar, kalp hastalığı riski taşıdığı düşünülen yaklaşık 4 bin kişinin kan örneklerini inceledi.

Araştırmada, kalp hastalığı riski taşıyanların kanlarında yüksek seviyede eritritol bulunmasının, bu kişilerde kan pıhtılaşması, kalp krizi ve felç görülme olasılığını 2 kat artırdığı tespit edildi.

“DAHA KOLAY PIHTILAŞIYOR”

CNN’in haberine göre, Cleveland Clinic Lerner Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Stanley Hazen ve ekibi, yapılan klinik çalışmalarında, eritritolün kan trombositlerinin daha kolay pıhtılaşmasına neden olduğunu ortaya koydu.

KALP KRİZİ VE FELCİ TETİKLİYOR

Araştırmacılar, pıhtılaşmanın ise kalp krizi ve felci tetikleyebileceğine işaret etti.

Eritritol, birçok meyve ve sebzede doğal olarak bulunan, şeker tatlılığının yüzde 70’ine sahip bir tadı bulunan ve kalorisiz olarak kabul edilen şeker alkolü olarak biliniyor.

Araştırmacılar, eritritolün şeker hastalığı bulunan kişilere alternatif tatlandırıcı olarak verildiğine dikkati çekerken, bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda da uyarıyor. 

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