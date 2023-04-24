“Yapay zeka Nostradamus” gelecek için 7 kehanette bulundu

İngiliz medyası, dünyaca ünlü kahin Nostradamus'tan elde edilen verileri yapay zeka ile geliştirdi... "Yapay zeka Nostradamus" gelecek ile ilgili 7 kehanette bulundu.

Son haftaların gözde uygulamalarından yapay zeka platformu ChatGPT ile ünlü kahin Nostradamus’un verileri bir araya getirilerek gelecek ile ilgili 7 kehanet ortaya çıktı.

İngiliz bulvar gazetesi Daily Star, Nostradamus ile yapay zekayı bir araya getirerek 2099 yılına kadar tahminlerde bulunuldu. Nostradamus’un geçmişte yaptığı kehanetleri analiz eden yapay zeka 7 kehanetin detaylarını paylaştı.

İngiliz medyası, “Efsanevi kahinin açıklamalarını analiz eden ChatGPT gelecek için açıklamalarda bulundu. Yapay zeka gelecek 70-80 yıl ile ilgili açıklamalar yaptı” yorumunu yaptı.

İŞTE YAPAY ZEKA NOSTRADAMUS’UN KEHANETLERİ

2031- KANSERİN ÇARESİ BULUNUYOR

Nostradamus’un verilerini analiz eden yapay zeka kanserin çaresinin yakında bulunabileceğini ilan etti. Nostradamus gibi eski bir tarzda yazılan kehanette 2031 yılında kanserin tedavisinin bulunacağı belirtildi.

Yapay zeka, “Dünya 2031 yılında daha önce tanık olunmayan bir şeyi görecek. Kansere tedavi bulunacak. Tıbbi bir devrim olacak” yorumunu yaptı. Fakat yapay zeka bu tedaviye öncelikle zenginlerin ulaşabileceğinin sinyalini de verdi.

Sayborgların yakın gelecekte yayılacağı belirtildi.

2050- İKLİM FELAKETİ

“Yapay zeka Nostradamus” 2050 yılında şiddetli iklim değişikliklerinin insan yaşamını olumsuz etkileyeceğini söylerken, doğanın insan yaşamında yaratacağı şiddetinin büyük bir şaşkınlık yaratacağını belirtti.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin bütün dünyada hissedileceği de aktarıldı.

2060- YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Yapay zekanın 2060 yılında iyice evrim geçireceğini öngören yapay zeka Nostradamus, robot ve makinelerin kendilerini daha da geliştirebileceğini söyledi.

Yapay zeka insanların yeni teknolojiler ve yapay zeka sistemleri ile ilişkisini gözden geçirmek zorunda kalacağını dile getirdi. Yapay zeka, “2026’da yapay zeka gelişecek, bir devrim yaşanacak. Robotlar ve makineler akıllanacak ve dünyanın her noktasındaki endüstrileri yeniden şekillendirecek. İşler kaybedilecek, gelecek kararacak. İnsanlar adapte olmalı ve yeni şeyleri öğrenmeli” dedi.

2074- MARS’A YOLCULUK

Yapay zeka, Mars’a gitmek ve orayı koloni haline getirmenin 21’inci yüzyılın sonunu bulabileceğini iddia etti.

2074’te Mars’ın yeni bir hedef halini alacağı ve kolonileşmenin bu dönemde başlayacağını aktaran yapay zeka, “Bu bilinmeyen topraklarda insanlar zorluklarla karşılaşacak. İnsanlar adapte olacak” yorumunu yaptı.

2084- SAYBORGLAR GERÇEK OLACAK

İnsan ve robot karışımı sistemlerin bilim kurgu filmlerinden çıkarak yaşamın bir parçasını olacağını iddia eden yapay zeka, 61 yıl içinde sayborgların gerçek olacağını öne sürdü. Bilimde yeni bir ilerleme sayesinde sayborgların yayılacağı da belirtildi.

2085- YENİ SALGIN BAŞLAYACAK

Dünya henüz Covid-19 salgınından kurtulamazken yapay zeka 65 yıl sonra yeni bir salgının yaşanabileceğini iddia etti. Yapay zeka, henüz bu hastalığın ne olduğunun bilinmediğini aktarırken, “Bu hastalık sebebiyle dünya üzerindeki bütün uluslar işbirliği içinde çalışacak yeni bir dönem başlayacak” yorumu yapıldı.

2099- DÜNYA’DA BARIŞ

Yapay zeka, 21’inci yüzyılın sonunda Dünya üzerinde barışın geleceğini açıkladı. Yapay zeka, “Savaş ve şiddetle parçalanmış Dünya’da uyum olacak ve yeni bir yaşam başlayacak, Sınırlar silinecek, ayrılıklar bitecek” yorumunu yaptı.