Yapay zeka uzmanları: Koronavirüs salgını, insanların bakımını üstlenen robotlar için dönüm noktası olacak

Araştırmacılara göre, yaşamları kurtarmak ve insanlığın koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 salgınına maruziyetini azaltmak için robotların geliştirilmesi, insana yardımcı robotların yaygınlaştığı yeni bir çağın kapılarını açabilir.

Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'dan (UCSD) robotik profesörü Henrik Christensen, "sıkıcı, kirli ve tehlikeli" işleri yapan robotların koronavirüs pandemisiyle mücadele etmek için nasıl kullanılabileceğini ana hatlarıyla gösteren ve önde gelen uzmanlardan oluşan bir ekipte yer aldı.

Science Robotics hakemli yayını için görüş yazısı kaleme alan bilim insanları, "Robotların dezenfeksiyon, ilaç ve gıdaların ulaşımı, yaşamsal verilerin ölçümü ve sınır kontrolüne yardım için konuşlandırıldığını zaten görüyoruz" dedi ve ekledi:

Akıllı yön bulma ve yüksek riskli, yüksek temaslı alanları saptama diğer koruyucu önlemlerle bir araya getirildiğinde fırsatlar sunuyor. Aralıksız çalışıp temizlik yapan yeni nesil büyük, küçük, mikro ve sürü robotlar (pek çok küçük robot işbirliği içinde koordineli çalışıyor -çn) geliştirilebilir.

Araştırmacılar COVID-19'un, bulaşıcı hastalıkların riskleriyle mücadele için yapay sürdürülebilir robot, yapay zeka ve drone araştırmalarının önünü açabileceğini ve kurumların gelecekteki çalışma biçimleri için muhtemel bir "dönüm noktası" olabileceğini söyledi.

Robotik uzmanları şöyle yazdı:

Sürdürülebilir bir araştırma ve değerlendirme yaklaşımı olmadan, tarih tekerrür edecek ve teknolojik robotlar bir sonraki hadisede yardım etmek için hazır bulunmayacaktır.

Dünya çapında pek çok ülke, insanın ölümcül virüse maruziyetini azaltmak için çeşitli görevler üstlenebilecek robotları görevlendirmeye şimdiden başladı.

Koronavirüsün çıktığı Çin'deki bir otel, karantinaya altına alınanlara yiyecek taşıyan ve "Minik Fıstık" ismi verilen aleti kullanarak robotları ilk kullananlardan biri oldu.

İspanya'daysa ülkedeki koronavirüs testlerine destek olması amacıyla bir robot filosu hazırlanıyor. Filo ülkenin günlük test kapasitesini 80 bine kadar çıkartabilir.

Amazon ve UPS gibi şirketler de drone'lar geliştiriyor. Böylece insan teması ihtiyacını azaltabilirler.

Araştırmacılar, salgın ve pandemilerle mücadelede yardım edecek robotik ve yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve fonlanması için daha fazlası yapılması gerektiğini ifade ediyor.

"2015 ebola salgınındaki deneyim, geniş kullanım alanı yelpazesi gösterdi fakat bu kullanım örneklerini desteklemek için devlet kurumları ve endüstri ortaklığıyla yapılan (çokdisiplinli araştırmalara yönelik) fonlama maliyetli, seyrek kalmayı ve başka uygulamalara yönlendirilmeyi sürdürüyor" diye yazan araştırmacılar şöyle devam etti: