  • BIST 1.546
  • Altın 408,333
  • Dolar 7,4763
  • Euro 8,9241
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

"Yaralama, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşımak” zanlısı mahkemede

» »
Girne’de meydana gelen "Yaralama, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşımak” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Yolcuoğlu dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
"Yaralama, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşımak” zanlısı mahkemede

Girne’de meydana gelen "Yaralama, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşımak” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Yolcuoğlu dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis huzurda bulunan zanlı Mehmet YOLCUOĞLU’nun  19 Aralık 2020 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Girne'de Özlem ÖKSÜZOĞLU'na kira borcunu ödemediğini gerekçesi ile Girne'de sakin müşteki Bekir ÇİĞDEMOĞLU'nun başına inşaat demiri ile vurarak adı edileni yaralamış olup, "Yaralama, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşımak” suçlarına methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

mahkeme-yaralama-girne.jpg

Polis zanlının önceki gün telefon dökümlerinden tespit edilip mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu itiraf etiğini ancak suçu yalnız başına işlediğini söylemesine rağmen müşteki tarafından beraberinde başka kişilerinde olduğu beyanı olduğunu bu yönde araştırmanın sürdüğünü mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak 6 kişiden ifade temin edildiğini ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir şahısın aranmakta olduğunu ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Sağlık için de, ekonomi için de her bir aşıya ihtiyacımız var.05 Mart 2021 Cuma 14:39
  • 5 Farklı suçtan yargılanıyorlar!05 Mart 2021 Cuma 14:20
  • ''Kapan'' operasyonunda tutuklanan zanlılar mahkemede05 Mart 2021 Cuma 14:17
  • Ryan Ghazal mahkemeye çıkarıldı05 Mart 2021 Cuma 14:12
  • Öğretmenlik Sınavlarının Nisan’da Yapılması Hedefleniyor05 Mart 2021 Cuma 13:59
  • Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan KKTC’de05 Mart 2021 Cuma 13:55
  • Özersay:“Protokoldeki Taahhütler Net Değil, Gerçekçi Ve Gerçekleştirilebilir Hiç Değil”05 Mart 2021 Cuma 13:50
  • Taşımacıların Başbakanlık Önündeki Eylemi Dördüncü Gününde05 Mart 2021 Cuma 13:47
  • KTOEÖS:Kıbrıs Türk Toplumunun Kendisini yönetme zamanı çoktan gelmiştir05 Mart 2021 Cuma 13:46
  • Cumhurbaşkanı Tatar Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi’ne Katıldı05 Mart 2021 Cuma 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti