  • BIST 92.547
  • Altın 255,248
  • Dolar 6,5593
  • Euro 7,6617
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Yarın 1 Eylül Dünya Barış Günü

» »
1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yarın sendikalar ve sivil toplum örgütlerince etkinlikler düzenleniyor.
Yarın 1 Eylül Dünya Barış Günü

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) tarafından “Küresel Barış İçin Eylem Günü” kabul edilen bu günde, Nazi Almanyası’nın 1939’da insanlığa karşı saldırısının, nazizmin ve faşizmin milyonlarca kurbanı anılacak, dünya barışı için etkinlikler yapılacak.

KKTC’den yedi, Güney Kıbrıs’tan ise bir sendikanın katılımıyla yarın saat 10.00’da Dayanışma Evi’nde ortak basın toplantısı düzenlenecek; Bağımsızlık Yolu ile Baraka ise Kuğulu Park’tan Cumhurbaşkanlığı’na yürüyüş yapacak.
 

Dev-İş Başkanı Hasan Felek’in PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN adına yaptığı açıklamaya göre, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) tarafından “Küresel Barış İçin Eylem Günü” ilan edilen 1 Eylül dolayısıyla düzenlenecek basın toplantısının ardından, Lefkoşa’nın güneyindeki 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Kıbrıslılar anıtına gidilerek çelenk konulacak.
Dev-İş Başkanı Felek, Eylül ayında Kıbrıs sorunuyla ilgili sürecin hareketlenmesinin beklendiğine işaret ederek, ay boyunca kitlesel eylemler planladıklarını söyledi.
 

BAĞIMSIZLIK YOLU VE BARAKA KUĞULU PARK’TA TOPLANIP CUMHURBAŞKANLIĞI’NA YÜRÜYECEK
 

Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi ise, yarın saat 17.00’de Kuğulu Park’ta toplanarak Cumhurbaşkanlığı’na yürüyüş düzenleyecek.
1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yapılacak eyleme katılım çağrısı yapan iki örgüt, “yıllardan beri olduğu gibi bu yıl da, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde sokakta olmak, barış, yeniden birleşme ve halkların kardeşliği mücadelesine devam ettiğimizi göstermek için çağrımızdır” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Şoförler Birliği Derneği’nden kontak kapatma eylemine destek31 Ağustos 2018 Cuma 09:51
  • Ölümlü iş kazaları aklımızı başımıza getirmiyor !..31 Ağustos 2018 Cuma 08:30
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!31 Ağustos 2018 Cuma 08:00
  • Son Dakika: Mesai Kaosu devam ediyor....Meyve Sebze Yüklü Tırlar Limanda Mahsur Kaldı30 Ağustos 2018 Perşembe 21:05
  • KKTC'yi dünyaya rezil etti30 Ağustos 2018 Perşembe 18:03
  • Hayvancılar trafiği kilitleyecek30 Ağustos 2018 Perşembe 17:35
  • Son Dakika: Lefkoşa'da hayat duracak30 Ağustos 2018 Perşembe 17:31
  • Flaş Haber: Başbakanlıktan ne karar çıktı?30 Ağustos 2018 Perşembe 17:12
  • Ercan'daki eyleminin ağır bilançosu30 Ağustos 2018 Perşembe 17:00
  • Besim: “Kimsenin maaşları ve ek mesaileri kesme düşüncesi yoktur”30 Ağustos 2018 Perşembe 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti