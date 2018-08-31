Yarın 1 Eylül Dünya Barış Günü

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) tarafından “Küresel Barış İçin Eylem Günü” kabul edilen bu günde, Nazi Almanyası’nın 1939’da insanlığa karşı saldırısının, nazizmin ve faşizmin milyonlarca kurbanı anılacak, dünya barışı için etkinlikler yapılacak.

KKTC’den yedi, Güney Kıbrıs’tan ise bir sendikanın katılımıyla yarın saat 10.00’da Dayanışma Evi’nde ortak basın toplantısı düzenlenecek; Bağımsızlık Yolu ile Baraka ise Kuğulu Park’tan Cumhurbaşkanlığı’na yürüyüş yapacak.



Dev-İş Başkanı Hasan Felek’in PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN adına yaptığı açıklamaya göre, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) tarafından “Küresel Barış İçin Eylem Günü” ilan edilen 1 Eylül dolayısıyla düzenlenecek basın toplantısının ardından, Lefkoşa’nın güneyindeki 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Kıbrıslılar anıtına gidilerek çelenk konulacak.

Dev-İş Başkanı Felek, Eylül ayında Kıbrıs sorunuyla ilgili sürecin hareketlenmesinin beklendiğine işaret ederek, ay boyunca kitlesel eylemler planladıklarını söyledi.



BAĞIMSIZLIK YOLU VE BARAKA KUĞULU PARK’TA TOPLANIP CUMHURBAŞKANLIĞI’NA YÜRÜYECEK



Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi ise, yarın saat 17.00’de Kuğulu Park’ta toplanarak Cumhurbaşkanlığı’na yürüyüş düzenleyecek.

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yapılacak eyleme katılım çağrısı yapan iki örgüt, “yıllardan beri olduğu gibi bu yıl da, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde sokakta olmak, barış, yeniden birleşme ve halkların kardeşliği mücadelesine devam ettiğimizi göstermek için çağrımızdır” ifadelerini kullandı.