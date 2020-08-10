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Yarın Yer Yer Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer sağanak beklendiğini, hafta boyunca sıcaklığın 35-38 derece civarında olacağını duyurdu.
Yarın Yer Yer Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer sağanak beklendiğini, hafta boyunca sıcaklığın 35-38 derece civarında olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre, 11-17 Ağustos arasında bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağışlı, sonraki günlerde açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35 - 38 derece, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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