  • BIST 1.443,290
  • Altın 485,82
  • Dolar 8,4330
  • Euro 9,9250
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Yarından İtibaren Yağmur Bekleniyor

» »
Yarından İtibaren Yağmur Bekleniyor
Yarından İtibaren Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji tahminlerine göre, sıcak yaz aylarının ardından sonbaharın gelişi yağmurla karşılanacak. Yarından itibaren cuma gününe kadar yer yer sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı ise bu sürede, 28-31 derece dolaylarında seyredecek. 

Bölge 14-20 Eylül tarihleri arasında, periyodun ilk günlerinde alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba ve perşembe parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 28 – 31 derece, diğer günlerde 32 – 35 derece, sahillerde ise periyot boyunca 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıcaklık 38-41 Derece Dolaylarında Seyredecek23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:35
  • Hava 40 Derece Dolaylarında Seyredecek20 Ağustos 2021 Cuma 14:09
  • Sıcaklık 38-41 derece dolaylarında16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:59
  • Meteoroloji Dairesi’nin günlük hava durumu raporu15 Ağustos 2021 Pazar 09:13
  • Yarın Öğleden Sora Yer Yer Yağmur Bekleniyor11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:27
  • Hava Sıcaklığı Önümüzdeki Günlerde 40 Derece Dolaylarında Seyredecek09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:08
  • KKTC'de hafta sonu yağmur bekleniyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 08:57
  • Meteorolojiden Uyarı: “Kuru Hava ve Yüksek Sıcaklıklar On Gün Daha Sürecek”04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:47
  • Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 43, sahillerde ise 38 derece dolaylarında olacak01 Ağustos 2021 Pazar 11:35
  • Yer yer sağanak yağmur bekleniyor24 Temmuz 2021 Cumartesi 20:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti