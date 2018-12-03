"Yasa yapmak yetmiyor. bu yasalari takip etmek ve uygulamak gerekiyor”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 62’nci kuruluş yıldönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 22. Genel Kurulu’nda, üyelerin takdiri ile göreve gelen yeni yönetime başarılar diledi. Bir sivil toplum örgütü ve bir meslek kuruluşu olarak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile önümüzdeki dönemde, yakın diyalog içerisinde olmayı arzu ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin de dile getirdiği koruyucu hekimlik konusunun önemine dikkat çekti. İlkokul çağından itibaren koruyucu hekimlik hizmetlerinin toplum bireyleri ile düzenli bir şekilde buluşmasının gerekliliğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, koruyucu hekimliğin sağlık alanında yapılacak maddi ve manevi açıdan en doğru işlerden biri olacağına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Koruyucu hekimlik anlamında atılacak adımlar, hem insanlarımızı acıları yaşamadan önce uyarmak ve korumak açısından, hem de devletin kaynaklarını israf etmemesi bakımından önemlidir” şeklinde konuştu.

“SADECE YASA YAPMAK YETMİYOR. BU YASALARI TAKİP ETMEK VE UYGULAMAK GEREKİYOR”

Sağlık alanındaki yasal eksikliklerin giderilmesi ve çıkarılmış olan yasaların uygulanmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma Yasası’nın uygulanmasında, devletin iyi bir rol model olması gerektiğini ve tüm devlet kurum ve kuruluşlarında bahse konu yasaya uygun hareket edilmesi gerekliliğine işaret etti. Alınan tedbirlerin uygulanma düzeyindeki sıkıntılara da değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sadece yasa yapmak yetmiyor. Bu yasaları takip etmek ve uygulamak gerekiyor. Bu yasalar uygulanmadığında da cezai müeyyideleri almak gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı olarak, çevre sağlığı ve temizliği hususunda oldukça hassas olunduğunu ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Temiz Düşün Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile beraber çalışılabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sağlık teknik komitesinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yapmak istediği katkıların memnuniyetle karşılanacağını söyledi.

“YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ; CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI’YA TAKDİM EDİLDİ”

Ekim ayının sonunda göreve geldiklerini belirten Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ise konuşmasında, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin salt bir meslek kuruluşu gibi çalışmayıp, toplumsal sorunlara da her zaman ilgi gösterip çözüm önerileri ürettiğini dile getirdi. Bu prensip ışığı doğrultusunda göreve yeni gelen yönetim kurulunun çalışmalarına devam edeceğini dile getiren Gürkut, başlatılan ve ilerleyen dönemlerde yapılması planlanan çalışmalar, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan dosyayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim etti.

YAPISAL SORUNLAR VE TESPİTLER

Sağlık alanındaki yapısal sorunlara, yasal eksikliklere ve güncellenmesi gereken yasalara konuşmasına değinen Gürkut, koruyucu hekimlik ve halk sağlığı alanındaki hizmetlerin artırılmasının öneminin altını çizdi.

Mevcut Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma Yasası’nın uygulanmasındaki denetim eksikliklerine dikkat çeken ve denetimlerin artırılarak uygulanmasının gerekliliğinin altını çizen Gürkut, Gıda Güvenliği Yasası’nın tüzüklerinin tamamlanmasının gerektiğine de konuşması esnasında değindi. Çevrenin korunmasının önemine vurgu yapan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, gün geçtikçe sayıları artan tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerine alınan KKTC vatandaşı öğrencilerin ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesinin önemini de dile getirdi.

Geleceğin planlanması açısından Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin sağlıkla ilgili teknik komitede yer almaya hazır olduğunu da konuşmasında kaydeden Gürkut, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, 6 Aralık Perşembe gecesi düzenlenecek olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği kuruluş yıldönümüne davet etti. Görüşmede KTTB Asbaşkanı Dt. Halil Bakkaloğlu, KTTB Genel Sekreteri Doç. Dr. Deren Oygar ve birlik yönetim kurulu üyeleri Dr. Emre Vudalı, Dr. Mehmet Mehmetoğlu, Dr. Elşen Mülazimoğlu, Uzm Dt. Okan Yücel, Dt. Ayşe Günbay da yer aldı.