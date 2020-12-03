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Yaşlanmanın 'anahtar gen'i bulundu! Yaşlılık hastalıkları yok mu olacak?

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Yaşlanma etkilerini önlemek için süre gelen yüzlerce yıllık çalışmaları farklı boyuta taşıyacak bir keşif gerçekleştirildi.
Yaşlanmanın 'anahtar gen'i bulundu! Yaşlılık hastalıkları yok mu olacak?

Wisconsin-Madison Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bir makale ile dünyaya duyurduğu keşfe göre yaşlanmada temel rol oynayan bir gen belirlendi. Buluşu gerçekleştiren bilim insanları bu keşfin, yaşa bağlı hastalıkların tedavisini kolaylaştıracağı görüşünde.

Bilim insanları biyolojik yaşlanmada kilit bir role sahip, 'anahtar gen' olarak adlandırılan bir gen keşfetti. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları bu keşif sonrası yaşa bağlı hastalıkların tedavi edilmesin daha kolay bir hal alacağı görüşünde.

'TERSİNE DÖNDÜĞÜNÜ İŞARET EDİYOR'

Aynı habere göre, söz konusu keşif, biyolojik yaşlanmanın bazı biçimlerinin yavaşlamasını, hatta tersine çevrilmesini de sağlayabilir. Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden araştırmacıların imza attığı makalede "Yaşlanmayla ilgili faaliyetlerin büyük oranda azaldığını gördük, bu da hücre yaşlanmasının tersine döndüğüne işaret ediyor" denildi.

'YAŞLANMA FAALİYETLERİNİN AZALDIĞINI SAPTADIK'

Aynı makalede "Yaşlanmayla ilgili faaliyetlerin mezenkimal kök hücrelerde (MKH) ebeveyn soyundakilere kıyasla büyük ölçüde azaldığını saptadık" ifadesine yer verildi.

Araştırmacılara göre bu hücre yaşlanmasının tersine döndüğüne işaret ediyor. Ancak bilim insanları konu üzerinde ileri çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

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