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Yavaş: Yeni komplo peşinde koşanlar var, adliyelerde araştırma yapanlar olduğunu duyuyorum

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Yerel seçim öncesinde sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlaması ile hakkında açılan davadan beraat eden Yavaş, "Hâlâ yeni komplo peşinde koşanlar var. "
Yavaş: Yeni komplo peşinde koşanlar var, adliyelerde araştırma yapanlar olduğunu duyuyorum

Yerel seçim öncesinde sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlaması ile hakkında açılan davadan beraat eden Yavaş, "Hâlâ yeni komplo peşinde koşanlar var. Adliyelerde bizimle ilgili bir evrak bulabilir miyim diye araştıranlar olduğunu duyuyorum. Bir kez daha ifade edeyim, bunlarla bizi yıldıramazlar, hizmetten geri koyamazlar" dedi.

 

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, Yavaş, "Hakkımda seçim öncesi yapılan suçlamaların iftira olduğunu her zaman, her platformda söyledim. Adalet Bakanlığı ‘Kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verilen dosyayı yeniden gündeme getirip bana zarar vermek adına iddianame düzenlendi. Bunu da siyaseten kullanmak istediler. Sonuçta hak yerini buldu ve iftira çöktü" diye konuştu. 

 

Yavaş, "Bana iftira atan kişi 11 yıl hapis cezası almasına ve hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen 7 aydır yakalanmıyor. Sahte senedin, bana sanık tarafından verildiği mahkeme tarafından tespit edilmişti. Sahte senetten dolayı 4 yıl ceza aldı. İzinsiz ses ve görüntü kaydı nedeniyle 1 yıl 3 ay, şantaj yapmaktan da 1 yıl 3 ay ceza aldı. Üstelik kararların hepsi onandı" bilgisini paylaştı. 

Yavaş, "Necmettin Kesgin hakkında yaptığımız suç duyurusu üzerine bilgisayarı da uzmanlar tarafından incelendi. Bilgisayarında çocuk pornoları bulundu. Bu süreçte mahkemenin hakimi değiştirildi. Yerine gelen hakim de raporları görünce kişiye hak ettiği cezayı verdi. Çocuk pornosundan dolayı bu kişi 3 yıl hüküm giydi" ifadesini kullandı. 

 

 

 

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