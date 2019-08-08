YDP: "İlaç israfının hesabı sorulacak mı?"

Açıklamada şöyle denildi:

Ülkemizde tarihi geçmiş tonlarca ilaç imha edilmiştir. Hastalar ilaç alabilmek için akla karayı seçerken, devletin depolarda tonlarca ilacı bekletmesi, tarihini geçirerek imha etmek durumunda kalması ve günün sonunda devletin milyonlarca lira zarara uğratılması kabul edilemez bir tutumdur.

Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli, depolarda tarihi geçmiş tonlarca ilaç bulunduğunu, yaklaşık 90 kamyon ilacın yıllardır imha edilmeyi beklediğini açıklamıştır.

KKTC’nin önemli sorunlarından biri olan tarihi geçmiş ilaç sorunu dün ortaya çıkmış bir sorun değildir.On yılı aşkın süredir gündemde olan ve bilinen bir sorundur.Maalesef bu güne kadar bu konuya çözüm üretilememiştir. Elde ettiğimiz bilgilere göre, bu çöpe atılacak ilaçların maliyetinin 1 milyon TL' ye yakındır. Özel sektör eczaneleri depolarında da yaklaşık 600 bin TL civarında tarihi geçmiş ilacın olduğu tahmin edilmektedir. Bu ilaçlar zamanında imha edilmezse ilaç olmaktan çıkıp kimyasal bir atığa dönüştüğü de bilinmektedir. Bu nedenden dolayı bu ilaçların çöplüğe gönderilmesi yerine çevreye zarar vermeden uzmanlar tarafından uygun koşullarda imha edilmesi gerekiyor.

Bu ilaçların bugüne kadar bekletilmesinin sebebi ülkemizde ilaç imha firmasının bulunaması olarak ifade ediliyor. Bu ilaçların bu kadar yüksek sayıda bulunmasının sebebi ise ilaç takip sistemi ve otomasyon sisteminin bulunmayışıdır. Bir an önce otomasyon ve ilaç kayıt sistemi hayata geçirilmelidir. Bu ülkenin kıt kaynakları çöpe atılmamalıdır. Bu ilaçların çöpe atılacak olması bugüne kadar görev yapmış sağlık bakanlarının görevini layıkıyla yapmaması, görevine gerekli hassasiyeti göstermemesi , sorumsuz ve ciddiyetsiz davranmalarındandır. Devletin ilaç ve eczacılığı layıkı ile yapamadığı ortaya çıkmıştır. Devlet gerekirse ilaç ve eczacılıktan vazgeçmeyi değerlendirmelidir. Kamyonlarca ilac çöpe gidiyorken, devlet hastanelerinde ilaçlarda eksiklik yaşanıyor olması düşündürücüdür. Hükümet bu konuya gerekli hassasiyeti göstermeli, ülkenin tek bir kuruşunu çöpe atmayacak şekilde gerekli tedbirleri bir an önce almalıdır.