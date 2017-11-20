YDP, uzman askerler için yasal düzenleme istedi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), uzman askerlerle ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

YDP’den yapılan yazılı açıklamada, “Uzmanlarımızın hakları için YDP olarak çok defalar yetkililer nezdinde girişimlerde bulunduk. İlgili kişilerle yaptığımız yazışmalar ortadadır. Spekülasyonlara meydan vermemek için yaptığımız bu girişimleri kamuoyuna duyurmadık” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Uzmanlar Güvenlik Kuvvetlerimizin üvey evladı değil, bilakis gözbebeğidir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın uzmanların sorunlarını bildiğinden ve onları çözmek için uğraştığının da farkındayız. Sivil inisiyatif, yaptığı yanlış kanuni düzenlemelerle uzmanları üvey evlat konumuna düşürmüştür. YDP olarak uzmanların sorunlarını iyi bildiğimiz gibi çözümlerini de biliyoruz. YDP iktidarında uzmanların belli bir yaştan sonra sivile geçmeleri ile uğradıkları hak kaybını mutlaka önleyeceğimiz gibi barem artışlarından diğer memurlar gibi yararlanmalarını da sağlayacağız. Öte yandan münhasıran uzmanların üye olacağı bir yapı kooperatifi kurarak uzmanlarımızı konut sahibi yapacağız. Hukukçularımız bu yapı kooperatifinin kurulması için gerekli hukuki çalışmaları başlatmış durumdadırlar.”