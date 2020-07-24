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YDP’de müracaatlar bitti: Arıklı ve Kelebek Genel Başkanlığa aday

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YDP’de müracaatlar bitti: Arıklı ve Kelebek Genel Başkanlığa aday
YDP’de müracaatlar bitti: Arıklı ve Kelebek Genel Başkanlığa aday

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi için toplam 423 kişi müracaat etti. Parti genel Sekreterliği evrak yetersizliği, tüzük ve yasal kurallara aykırılık gerekçesi 248 kişinin adaylığını uygun görmedi. Parti Meclisi için 174 aday yarışacak.

Parti Disiplin ve Denetleme Kurulları için ise aday sayısı azaltılarak seçim yapılmadan mevcut müracaatların Kurultaya sunulması uygun görüldü.

Parti Gençlik Kolları Başkanlığı için 2 kişi müracaatını yaparken, Kadın Kolları için ise 4 adet müracaat yapıldı. 3 kişinin müracaatı uygun görülmedi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz şunları söyledi; “YDP üye sayısı açısından şu anda 7495 üyesi ile KKTC’nin en büyük 2. Partisidir. 2 yılda üye sayımızı 14 misli artırdık. Kurultaydan sonra yeni bir kampanya yaparak üye sayımızı 12.500 e çıkaracak ve KKTC’nin en büyük partisi olacağız. Kurultayda sonrası oluşacak yeni ekip bu hedef ve vizyonu taşıyacak bir ekip olmalı…”

Büyükyılmaz sözlerine şöyle devam etti:

“YDP olarak biz kendimizi erken bir genel seçime kilitledik. Geçiş hükümetinde yer almamızın veya kurulacak olan bir Hükümete dışarıdan destek vermemizin  tek şartı önümüze makul bir erken seçim tarihinin

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