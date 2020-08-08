YDP'de seçimsiz kurultay yarın yapılıyor

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) “Ver Elini Saray” sloganı ile gerçekleştireceği

Olağanüstü Kurultay saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yapılacak.

Herhangi bir seçimin yapılmayacağı kurultyda sadece Tüzük değişiklikleri onaylanacak.

YDP Tüzüğüne geçici bir madde eklenerek Parti Meclisi üye sayısı artırılmış ve 175’e çıkarılmıştı.

Parti Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı açıklamada, kurultayla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Parti Meclisi üye sayısının artış gerekçesi olarak 2 ay sonra gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimini gösteren Büyükyılmaz, “350 kişilik seçim komitemiz pandemi öncesi oluşturulmuştu. Bu ekip pazartesinden itibaren sahada olacak. Ayrıca Parti Meclisi üye sayımızı da artırarak bu ekibe taze bir güç daha kazandırmış oluyoruz. Böylece en az 500 kişi ile sahada olacağız. Gitmedik ev, çalmadık kapı bırakmayacağız. Seçimli Olağan Kurultayımız zaten Mart ayında yapılacak. Ne kadar çok kişi ile sahada olursak o kadar iyi olacak diye düşünüyoruz” dedi.