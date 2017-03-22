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YDP’den “Büyük Mesarya” projesi

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YDP’den “Büyük Mesarya” projesi
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Mesarya bölgesinin refahını artırmak için “Büyük Mesarya Projesi” hazırlandığını açıkladı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre parti heyeti dün akşam Vadili’yi ziyaret ederek halkla sohbet etti ve parti programında yer alan “Büyük Mesarya Projesi” hakkında bilgi verdi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Büyük Mesarya Projesi” ile en geç 3 yıl içinde bölge refahını artırmayı planladıklarını kaydetti.

Arıklı, Büyük Mesarya Projesi’nin en önemli 3 maddesinin “Tarım-Hayvancılık, Üniversite ve Toplu Konut” olduğunu söyledi. Bölgeye “Mesarya Üniversitesi” kurmayı planladıklarını dile getiren Arıklı, bu üniversitede okuyacak öğrencileri teşvik için özel burs programı hazırlanacağını belirtti.

Arıklı, gençler için özel bir konut projesi hazırlandığını, bu kapsamda TOKİ ile işbirliği yapılarak yeni evlenecek gençlere 20 yıl taksitli düşük faizli konutlar verilmesinin plan dâhilinde olduğunu kaydetti.

Arıklı, Organize Hayvancılık Bölgelerinde yapılacak mandıralara üst kullanım tapusu verileceğini ve bu tapuların kredi alımında geçerli olması için yasal düzenleme yapılacağını da sözlerine ekledi.

Vadili’de konuşan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, ülkenin bir değişime ihtiyacı olduğunu ve YDP’nin bunu sağlayacağını söylerken, YDP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ulaş YDP’den başka ülke sorunlarına çözüm üretecek parti olmadığı düşüncesini ifade etti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Sencer “KKTC gibi zengin kaynaklara sahip bir ülke nasıl bu kadar kötü yönetilebilir, halk  buna nasıl tahammül edebilir anlamıyorum” derken YDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay 1981 yılında Türk Birliği Partisi’ni, 1984 yılında Yeni Doğuş Partisini kurduran şartlar ve sebeplerin aynen devam ettiğini ve 2016 yılında Yeniden Doğuş Partisi’nin kurulmasına sebep olduğunu söyledi.

Gazimağusa İlçe Başkanı İlter Ömeroğlu ise “YDP kurulana kadar başımız eğikti. Gittiğimiz her yerde misafir muamelesi görüyorduk. Allah şükür kendi evimizdeyiz” dedi.

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