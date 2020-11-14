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YDÜ Öğretim Üyesinin de yer aldığı proje TÜBİTAK'tan destek aldı

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Yakın Doğu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vasfiye Hazal Özyurt’un da Yer Aldığı, Sentetik Katkı Maddesi İçermeyen Ürün Geliştirme Projesi TÜBİTAK’tan Destek Aldı.
YDÜ Öğretim Üyesinin de yer aldığı proje TÜBİTAK'tan destek aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Vasfiye Hazal Özyurt’un araştırmacı olarak yer aldığı "Yeniden Yapılandırılmış Hindi Bifteklerinde Fosfat İkamesi Olarak Yumurta Kabuğu Kalsiyum Tozu, Pektin ve Pırnal Meşesi Palamudu Ekstraktı Kullanımının Araştırılması" isimli proje TÜBİTAK’tan destek aldı.

 

Yrd. Doç. Dr. Vasfiye Hazal Özyurt’un yer aldığı proje, TUBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirmesi sonucunda destek almaya hak kazandı.

 

TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri destekliyor.

Yrd. Doç. Dr. Vasfiye Hazal Özyurt’un araştırmacı olarak yer aldığı projenin yürütücülüğünü Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatma Meltem Serdaroğlu yapıyor. Araştırma ekibinde Celal Bayar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Semra Kayaardı ve Ege Üniversitesi’nden Dr. Burcu Öztürk Kerimoğlu da görev alıyor.

 

Hindi Biftek Formülasyonlarında Yumurta Kabuğu ve Meşe Palamudu Ekstraktı Kullanılması Üzerinde Çalışma Yürütülüyor...

Yakın Doğu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Vasfiye Hazal Özyurt, projeyle birlikte sentetik katkı maddesi yerine doğal bileşenli bir alternatif üretmeyi hedeflediklerini söylüyor. Yeniden yapılandırılmış hindi biftek formülasyonunda yumurta kabuğu ve meşe palamudu ekstraktı kullanılıyor. Yumurta kabuğu kalsiyum tozu, su tutma kapasitesi ve protein çözünürlüğünü artırma etkisi nedeniyle tercih edildi. İnorganik fosfat alternatifi olarak kullanılan meşe palamudu ekstraktı ise et parçalarının bağlanma özelliğini zenginleştiren pektin ve lipit/protein oksidasyonu reaksiyonlarını geciktirme-önleme potansiyeli nedeniyle tercih edildi. Yrd. Doç. Dr. Özyurt, projeyle inorganik fosfatların insan sağlığı üzerindeki çok fonksiyonlu etkilerinin tespit edileceğini söyledi.

 

Sentetik Katkı Maddesi İçermeyen Ürünler Arttırılmalı...

Sentetik katkı olan fosfatın, insan sağlığı üzerine böbrek ve kemik hastalıkları, kardiyovasküler ve pulmoner hastalıklar, kalsiyum, demir, magnezyum ve D vitamini dengesi bozukluğu gibi olumsuz etkiler yarattığını belirten Vasfiye Özyurt, ürün formülasyonlarında kullanılan sentetik fosfat miktarın azaltılması veya tamamıyla doğal katkılar kullanılmasını sağlamayı hedeflediklerini aktardı. Özyurt, “Bu sayede, tüketicilerin sentetik katkı maddesi içermeyen ürünlere olan talebi karşılanacak ve sentetik katkı maddelerinin sağlık üzerine olan riskleri en aza indirebilecek” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özyurt, ekstraktın ticarileştirilmesiyle doğal katkı maddelerinde dışa bağımlılığı azaltarak hem tarım hem de sanayiye ekonomik katkı sağlayabileceğinin öngörüldüğünü de sözlerine ekledi.

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