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YDÜ Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi'nden Çocuklara Gönüllü Eğitim

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Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi, SOS Çocuk Köyü Derneği’nde eğitim alan çocuk ve gençlere gönüllü yapay zeka ve kodlama eğitimi verecek
YDÜ Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi'nden Çocuklara Gönüllü Eğitim

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi, SOS Çocukköyü Derneği ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında SOS Çocukköyü Derneği’nde eğitim alan çocuk ve gençlere gönüllü yapay zeka ve kodlama eğitimi verecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi, yapay zeka desteği ile çoklu karar alma modelini sağlıkla ilgili pek çok sürece uygulayarak hangi hastaya hangi ilacın uygun olduğunun belirlenmesinden, hastanelerde kullanılacak cihazların seçimine kadar çok geniş bir yelpazede çalışmalar sürdürüyor. Yürüttüğü bilimsel çalışmaların yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruluş vizyonu çerçevesinde sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi, imzalanan iş birliği protokolü kapsamında SOS Çocuk Köyü Derneği’nde eğitim alan çocuk ve gençlere gönüllü yapay zeka ve kodlama eğitiminin yanı sıra yabancı dil ve matematik eğitimi de verecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ile SOS Çocuk Köyü Derneği Program Müdürü Ahmet Akarsu’nun imzaladığı iş birliği protokolü imza törenine, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile SOS Çocuk Köyü Derneği Kurumsal İletişim Koordinatörü Simge Özkan ve SOS Çocuk Köyü Derneği eğitimcisi Bora Liman da katıldı.

Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin: “Yapay zeka, kodlama, yabancı dil ve matematik alanları çocukların gelişimi için çağımızın temel yapı taşlarını oluşturuyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, yapay zeka, kodlama, yabancı dil ve matematik alanlarının çocukların gelişimi için çağımızın temel yapı taşlarını oluşturduğunu vurgulayarak, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi’nin bu alanlarda önemli birikimleri olan uzmanlarının  tecrübelerini gönüllü olarak SOS Çocuk Köyü Derneği’nde eğitim alan çocuk ve gençlere aktaracağını söyledi.

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Hayata geçirdikleri bilimsel araştırma ve projelerle toplum sağlığına katkı sunmaya devam edeceklerini söyleyen Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, “Bilimsel çalışmalarımızı sürdürürken yer aldığımız sosyal sorumluluk projeleri ile de ürettiğimiz toplumsal faydayı büyütmeyi amaçlıyoruz” ifadesini kullandı. 

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