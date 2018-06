YDÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Mezunlarını Verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul ve Turizm Araştırma Merkezi Başkanı Prof.. Dr. Tülen Saner, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Ardından Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim elemanlarından İlyas Abdullin müzik dinletisinde bulundu.

Prof. Dr. Saner; “Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Ve Otel İşletmeciliği Kaliteli Ve Günün Koşullarına Uygun Eğitim Vermeyi Kendine İlke Edinmiş Bir Okuldur.”

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul Ve Turizm Araştırma Merkezi Başkanı Prof.. Dr. Tülen Saner, “Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği kaliteli ve günün koşullarına uygun eğitim vermeyi kendine ilke edinmiş bir okuldur. İş hayatınızdaki tüm kapıların açılabilmesi için sizlere standartların üzerinde eğitim vermek amacı ile tüm öğretim üyesi arkadaşlarımla birlikte özverili bir şekilde çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Saner; “Bu diplomalarda öğrencilerimizin olduğu kadar siz velilerimizin de hakları olduğuna inanıyorum. Sizler bu süre zarfında çocuklarınıza her zaman özverili oldunuz ve onları yalnız bırakmadınız. Siz değerli velilerimiz çocuklarımızın eğitimi süresince başarıyla tamamlayabilmeleri için onlara koymuş olduğunuz katkıların da farkındayız. Bu süreçte sizler de farklı sınavlardan geçtiniz ve karşılaştığınız sıkıntıları onlara yansıtmadan hep destek oldunuz.”ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Saner;” Ülkeniz Ve İnsanlık İçin Sorumluluk Alma Zamanı Geldi.”

“Bugün burdan mezun olup gidiyorsunuz aslında bu sizin için bir son değil yeni ve heyecanlı bir başlangıç olduğuna inanıyorum.” diyerek öğrencilere de seslenen Prof.. Dr. Saner; “Bugünden itibaren hayat mücadeleniz başlıyor. Ülkeniz ve insanlık için sorumluluk alma zamanı geldi. Ben eminim ki siz pırıl pırıl bakan tüm mezun öğrencilerimiz bizleri en iyi şekilde en ön sıralarda temsil edeceksiniz. Unutmayın ki Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul’u olarak tüm ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere elimizden gelen desteği verdik,hep destek olmaya çalıştık bundan sonra da bu destek hep devam edecek. Yeniden hoşgeldiniz diyerek bizleri unutmayın diyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Bektaş; “4 Yıllık Eğitim,Öğretimin Sonunda Bugün Öğrencilerimiz Hak Ettikleri Diplomalarına Kavuşacaklardır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ise konuşmasında; “bugün aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. 4 yıllık eğitim,öğretimin sonunda bugün öğrencilerimiz hak ettikleri diplomalarına kavuşacaklardır. Öncelikle bugün dipolalarını alacak olan tüm mezunlarımızı kutlamak istiyorum ve dipolamalrının onlara hayırlı olmasını diliyorum” Diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Bektaş; “onları yetiştiren, eğiten ve bugüne getiren öğretim üyelerimizi, başta yüksekokul müdürümüzü tebrik ediyorum. Mezun olan öğrencilerimizin ailelerinin sevincini de paylaşıyorum.” diye konuşurken,”bugün dipolamalarını alacak olan mezunlarımızı bir kere daha tebrik ediyorum.üniversiteniz ve hocalarınız ile temaslarınızı ihmal etmeyiniz, her zaman canlı tutunuz. Her zaman üniversiteniz için bir nefer gibi çalışınız. Her gittiğiniz yerde Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir elçisi olduğunuzu unutmayınız. Sizlere başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından Türk öğrenciler adına Aslı Çetin, Yabancı öğrenciler adına ise Saadettin Egakak birer konuşma gerçekleştirdi.

Dipolma takdimi öncesi Yakın Doğu Üniversitesi Dans Topluluğunun gösterisi ise mezuniyete renk kattı.

Tören diploma takdimi ve geleneksel kep atma töreni ile son buldu.