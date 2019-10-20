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Yediği baklavayı ödememek için çantasıntan kıl çıkarıp tabağa koyan müşteri kamerada

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Yediği baklavayı ödememek için çantasıntan kıl çıkarıp tabağa koyan müşteri kamerada
Yediği baklavayı ödememek için çantasıntan kıl çıkarıp tabağa koyan müşteri kamerada

Mardin’de bir müşterinin hesap ödememek için yediği baklavanın üzerine kıl bırakması kameraya yakalandı.

Olay, kentteki bir pastanede meydana geldi. Dükkana giden bir müşteri, önce baklava sipariş etti. Baklavasını yiyen kadın, daha sonra çantasından çıkardığı saçı tabağa koydu. Müşteri, çağırdığı ustayı azarladıktan sonra hesabı ödemeden dükkandan yrıldı.

Tatlı ustası Necmettin Çelik, kadının pastaneden ayrılmasının ardından güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Çelik, yaşananları şöyle anlattı: “İlk defa bize gelen müşteriydi. Tatlı almak istedi. Kendisinin önüne koydum ve mutfağa geçtim. Mutfağa geçtikten sonra bana seslendi. Baklavada saç kılı olduğunu söyledi. Bana bağırıp çağırdı. Ne yapacağımı şaşırdım. Hesap ödemeden çekip gitti. Yaptığım baklavadan emin olduğum için bir saat sonra aklıma kamera kayıtları geldi. Hemen kamerayı açıp bakınca, hayatımın şokunu yaşadım. Aklıma gelmeyen, başıma geldi. Kadın, tatlıyı yedikten sonra son dilimde önce saçından bir kıl koparmak istiyor. Olmayınca demek ki hazırlıklı gelmiş; çantasından bir tutam saç kılını çıkarıp tatlının içine koyuyor. Gerçekten çok üzüldüm. Bu yapılan emek hırsızlığıdır, dört çocuğum var, onlar için çalışıyorum. Bu tür davranışların yapılması yanlış.” 

İşletmeci İbrahim Çelik de olayın ilk kez başlarına geldiğini belirterek, “Afiyetle baklavasını yiyen kadın, sırf hesap ödememek için bunu yapıyor. Halbuki gelip bize durumunu anlatsaydı, biz de kendisine ikramımızı yapardık. Yaptığı bu davranış bizi üzdü” diye konuştu.

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