Yeltekin: “Yasal mevzuata aykırı bulunmasına rağmen Çağ-Sen, Li-Koop’ta Tis imzalayacak

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yasal mevzuata aykırı bulunmasına rağmen Çağ-Sen’in yarın Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde (Li-Koop) Toplu İş Sözleşmesi imzalayacağını söyleyerek, “Bu yasa dışı girişimi protesto etmek için yarın Li-Koop önünde olacağız” açıklamasında bulundu.
Başbakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı göreve çağıran Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne “Yetkisiz şekilde ve inat uğruna Çağ-Sen ile Toplu İş Sözleşmesi imzalayarak Li-Koop’u mali külfet altına sokacak Li-Koop yönetimini görevden alınız” diyerek seslendi.
TAK’ın sorularını yanıtlayan Ali Yeltekin, Hür-İş ve Hür-İş’e bağlı sendikalar olarak yarın sabah 10.00’da Li-Koop önünde basın açıklaması yaparak bu durumu protesto edeceklerini söyledi. Yeltekin, “Gerekirse masayı da işgal edeceğiz” dedi.
Yeltekin, Çağ-Sen’in Li-Koop’ta örgütlenmesinin yasal mevzuatlara aykırı bulunduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sendikalar Mukayyitliği kararını da basınla paylaştı.
Yeltekin söz konusu kararı, “BASS’ın Li-Koop’de yetkili sendika olduğu 12 Ekim 2018 tarihinde mukayyitliğimiz tarafından tespit edildi. Çağ-Sen’in talebi Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası kapsamında değerlendirdi. Talep, yasanın ‘Aynı Toplu İş Sözleşmesi döneminde bir defadan fazla yetkili sendika saptaması yapılamaz’ maddesine uygun bulunmadı” ifadeleriyle duyurdu.
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