  • BIST 123.546
  • Altın 300,157
  • Dolar 5,9853
  • Euro 6,5832
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Yemen'de Hükümet Güçlerınce Hudeyde Kentınde 24 Husı Öldürüldü

» »
Yemen'de Hükümet Güçlerınce Hudeyde Kentınde 24 Husı Öldürüldü
Yemen'de Hükümet Güçlerınce Hudeyde Kentınde 24 Husı Öldürüldü

Husilerin Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde orduya ait mevzilere düzenlediği saldırının geri püskürtülmesi sırasında 24 Husi öldü, 32'si yaralandı.

Yemen hükümetine bağlı Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam Husilerin Hudeyde'nin güneyinde El-Faze, El-Cebeliyye ve Et-Tuhayta bölgelerinde saldırıya geçtiğini, orduya bağlı birliklerin bu saldırıyı püskürtmek için karşılık vermesi üzerine 24 Husi militanının öldüğünü, 32'sinin yaralandığını bildirdi.

Debiş, söz konusu saldırıda hükümet güçlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi vermedi.

Yemenli taraflar arasında Hudeyde'de ateşkes konusunda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'deki taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz kentiyle ilgili anlaşma imzalamıştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İdlib’de Suriye Rejimiyle Sıcak Çatışma Sürüyor03 Şubat 2020 Pazartesi 16:38
  • Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Altı Suriye ordusu askeri Türk bombardımanında öldürüldü03 Şubat 2020 Pazartesi 12:49
  • Rusya: Türk ordusu İdlib'teki operasyonları konusunda bizi uyarmadı03 Şubat 2020 Pazartesi 12:48
  • İİT Olağanüstü Toplantısında Trump’un “Barış Planı” Görüşülecek03 Şubat 2020 Pazartesi 12:41
  • Irak’ta Ekimden Bu Yana Süren Gösterilerde 556 Kişi Öldü03 Şubat 2020 Pazartesi 10:31
  • Filistin Devlet Başkanı Abbas: Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum, tarihe Kudüs'ü satan adam olarak geçmeyeceğim01 Şubat 2020 Cumartesi 15:41
  • Musul'da ABD Askerlerinin Kaldığı Üssün Yakınlarına Saldırı01 Şubat 2020 Cumartesi 13:52
  • Batı Şeria'daki Sözde Barış Planı Protestolarında 97 Filistinli Yaralandı01 Şubat 2020 Cumartesi 10:56
  • Filistin yönetimi, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları feshetti31 Ocak 2020 Cuma 11:53
  • ‘Rusya, Astana’ya da Soçi’ye de sadık değil’ diyen Erdoğan’a Rusya’dan yanıt30 Ocak 2020 Perşembe 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti