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Yenal Senin’in HP Genel Sekreterlik görev süresi sona erdi

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Kudret Özersay’ın, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bıraktığı Genel Başkanlık koltuğuna, geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen Halkın Partisi Kurultayı’na kadar vekalet eden Yenal Senin’in, asli görevi olan HP Genel Sekreterlik görev süresi sona erdi.
Yenal Senin’in HP Genel Sekreterlik görev süresi sona erdi

Yenal Senin’in paylaşımı şöyle:

“Bugün Halkın Partisi'nde asli görevim olan Genel Sekreterlik makamında son günüm. Makamlar gelip geçici derken bunların sözde değil özde olması gerektiğini bir fiil söyledik ve   benimsedik.Bu dönem hayatımın en özel günlerinden biri olarak yerini alacaktır.Tek amacımız bu ülkeyi daha güzel yarınlara taşımaktır. Bu bir bayrak yarışı. Hangi görevde, hangi konumda olursak olalım, halkın yarınları kazanması için mücadeleye devam edeceğiz. Beni bu göreve layık gören tüm yol arkadaşlarıma, her daim yanımda duran parti emekçilerimize sonsuz teşekkür ederim.”

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