Yeni Bmw X3, Çangar Motors’da

PRESTİJLİ, ÇEVİK VE GELİŞMİŞ TEKNOLOJİYLE DOLU

BMW X3, 2003 yılında ilk kez piyasaya sunulduğunda premium orta ölçekli otomobiller segmentindeki ilk Spor Aktivite Aracıydı (SAV) ve o tarihten itibaren birçok modele ilham kaynağı oldu. Piyasaya sunulan üçüncü nesli de çok sayıda yenilikle bir kez daha standartları belirliyor. Gelişmiş tasarım dili, etkileyici seviyedeki lüks donanımı, geniş iç hacmi ve BMW’ye özgü dinamik performansıyla başarılı BMW X3’ün yeni nesli de bu kategoride en üst seviyeye sahip olma iddiasını sürdürürken bildiğimiz güçlü yönlerinin üzerinde yükseliyor. O zamandan bu yana, üretim hattından 1,5 milyon adedin üzerinde X3 çıktı; şimdi ise üçüncü nesil bu model görevi devralıyor.

GÜÇLÜ ESTETİK GÖRÜNÜM

Göz alıcı tasarım, ayırt edici bir görünüm sunarak otomobilin dinamik misyonunu ve alışılmış X karakterini vurguluyor.Sürücüler xLine, Luxury Line ve M Sport olmak üzere üç model serisinden birini tercih edebilir. Ayrıca yeni BMW X3’ün iç ve dış tasarımını kişisel zevklerine çok daha uygun bir hale getirebilmek için BMW Individual ürün yelpazesi arasından seçim yapabilirler.Ürün yelpazesinin en üst sırasında yer alan BMW X3 M40i, bu model serisindeki ilk M Performance Otomobil olacak.

HER TÜRLÜ ZEMİNDE KESİNTİSİZ DİNAMİZM

BMW akıllı dört çeker xDrive BMW’nin geliştirdiği ve uzun yıllardır modellerinde büyük bir tecrübeyle yer verdiği xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni BMW X3’de daha da iyileştirilmiş bir halde. Her türlü zemin ve koşulda maksimum güç ve tork’un en doğru şekilde yere iletilmesini sağlayan xDrive, bu değerleri gerektiğinde ön gerektiğinde kara tekerlere aktarır. Sistemin dinamik şasi kontrolüyle birlikte virajların da en az kayıpla alınmasını olanak tanıyor.Azaltılmış yaysız kütle ve sofistike aks kinematiğine sahip, titizlikle geliştirilmiş yürüyen aksam, otomobilin sportif yol tutuşunu bir üst seviyeye çıkarır.

SONSUZ ÇEŞİTLİLİK

Yeni BMW X3 modelleri ve donanım line’ları Yeni jenerasyonuyla birlikte 14 yıllık serüveninde ilk kez M rozetini takan BMW X3’te M Sport xLine ve Luxury line olmak üzere üç farklı donanım seviyesi yer alıyor. Geniş çaplı özelliklerle bezenen donanımlardaki zenginlik, motor seçenekleriyle de devam ediyor. Sınıfının en seri otomobili konumunda ise M rozeti yer alıyor. 3.0 litrelik twinPower turbo sıralı altı silindir motordan gücünü alan X3 M40i, 360 beygirlik güç ve 500 Nm torkuyla 0’dan 100’e 4,9 saniyede çıkabiliyor. Dizel versiyonlar ise 190 beygir güç 400 Nm tork ve 265 beygir güç ve 620 Nm tork arasında değişiklik gösteriyor.

Daha detaylı bilgi ve test sürüşü için Çangar Motors BMW showroomunu ziyaret edebilirsiniz.