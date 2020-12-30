YENİ YILI BEKLERKEN

05.01.2012 Tarihinde aşağıdaki yazımı yazmıştım. Her yıl da yayınlıyorum. Hayırlısı ile 2021’ye girmeye hazırlandığımız bu günlerde bu yazımı bir kez daha yazma ihtiyacı hissettim. Acaba değişen veya içimden geçenlerden uygulama bulan var mı diye. Hayret bırakın ileriye gitmeyi daha da geriye gitmişiz. Üstelik 2013-2021 yılları arasında bilmem kaç Hükümet yaşamamıza rağmen.

Beklentilerimi da şöyle sıralamıştım.

Beni mutlu edecek neler olabilirdi:

- 37 yıldır ekonomik ve sosyal gelişimi sağlayacak diye ısrarla ve talimatla uygulanan paketler bir nebze olsa da başarılı olabilse ve çöküşümüz hiç olmazsa duraksasa;

- Adaletli bir yargı sistemimiz olsa;

- Siyasilerin hükümet olmadan önce söz verdikleri ve de hükümet olduktan sonra okudukları programın birkaç maddesini uygulayarak, az da olsa siyasilerin güven sağlamasına adım atılmış olsa;

- Asgari ücret açlık sınırının üzerine çıkartılsa

- Özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılsa

- Adaletli vergi sisteminin kurulsa

- Eşit işe eşit ücreti geri getirme, özetle göç yasasının kaldırılması;

- Sayıştay’ın yolsuzluk raporlarının yanına her yıl yenileri eklenerek Meclis depolarında çürümesinin önüne geçilse

- Amme Hizmetleri Komisyonu siyasi otoriteden kurtarılsa

- Müşavir kadroları iptal edilse

- ABAD kararları öne sürülerek bize ambargo uygulaması var safsatasından vazgeçilse

-TC’nin bize her alanda uyguladığı ambargonun kaldırılması; “Belki bir sporcumuz Türkiye’de yapılacak olimpik bir spor dalında KKTC bayrağı ile yarışır veya Kıbrıs’ta bir YAK-BJK karşılaşması izleriz…)

-Statükonun temsilcileri yerine üretim yapan tarımcı ve hayvancıların sorunlarını çözmekte öncelik sağlansa

- Yok pahasına elimizden özelleştirme ve hizmet alımı olarak çıkartılan varlıklarımız geri kazanılsa

- Okullarımızın öğretmen eksiksiz açılsa

- Yalakalar ile aktivistlerin emniyet güçleri tarafından eşit davranış görmesi...

daha nice nice uzatılacak bir liste.

Ama en önemli beklentim.

Anayasanın Geçici 10. Maddesinin kaldırılarak gerçekten kendi ülkemizi yönetmek…

Son CB seçimleri ve sonrası artık biz yönetmiyoruz.

Yukarıda sıraladığım beklentilerimin da gerçekleşmesi sadece hayal..

2021 için söyleyeceğim ‘’Daha fazla felaket getireceksen HEMEN GEÇ