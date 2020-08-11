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Yeni Zelanda, 102 gün sonra ilk topluluk içi bulaş vakasını açıkladı

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Yeni Zelanda, 102 gün sonra ilk topluluk içi bulaş vakasını açıkladı
Yeni Zelanda, 102 gün sonra ilk topluluk içi bulaş vakasını açıkladı

Yeni Zelanda, 102 gün sonra ilk topluluk içi bulaşma vakasını açıkladı.

Başbakan Jacinda Ardern, geç saatlerde düzenlediği bir basın toplantısıyla vakayı ülke halkına duyurdu.

Ülkenin en büyük kenti Auckland'da bir ailenin dört üyesine koronavirüs teşhisi koyuldu.

Aile üyelerinin hiçbiri yakın bir zaman önce yurt dışına çıkmamıştı. Bu nedenle bulaşın kaynağı henüz belirlenebilmiş değil.

Yeni Zelanda sıkı sınır kontrolleri sonrası ülkede vaka sayısını sıfırlamış ve ekonomisini tamamen açmıştı.

Bu vakadan önce tespit edilen 22 vakanın tamamı yurtdışından dönüşlerinde tespit edilerek karantina merkezlerine alınmıştı.

Başbakan Jacinda Ardern, yeni durumla ilgili olası bir sınırlama önlemine ilişkin bir açıklama yapmadı.

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