Yeni Zelanda tek kullanımlık e-sigaraların yasaklanacağını duyurdu

Yeni Zelanda hükümeti, tek kullanımlık e-sigaraları (vape) yasaklayacağını ve bu tür ürünleri reşit olmayanlara satan kişilere yönelik para cezalarını artıracağını açıkladı.

Yeni yasalar uyarınca, 18 yaşından küçük çocuklara elektronik sigara satan perakendeciler 100 bin Yeni Zelanda dolarına (55 bin 590 €) kadar para cezasına çarptırılırken, bireyler de 1.000 Yeni Zelanda doları (556 €) para cezasına çarptırılacak.

Getirilen diğer düzenlemelerle e-sigaraların gençlere hitap edebilecek görsellerle ya da cazip isimlerle satılması engellenecek.

Hedef çocuklar ve gençler

Yeni Zelanda Sağlık Bakan Yardımcısı Casey Costello çarşamba günü yaptığı açıklamada e-sigaraların "önemli bir sigara bırakma aracı" olmaya devam ettiğini ve yeni düzenlemelerin küçüklerin bu alışkanlığı edinmesini önlemeye yardımcı olacağını söyledi.

Costello, "Elektronik sigara, sigara içme oranlarımızda önemli bir düşüşe katkıda bulunurken, gençlerin elektronik sigara kullanımındaki hızlı artış ebeveynler, öğretmenler ve sağlık uzmanları için gerçek bir endişe kaynağı olmuştur" dedi.

Bu karar, Yeni Zelanda'nın önceki sol eğilimli hükümetin tütün kullanımını aşamalı olarak kaldırmaya yönelik bir yasayı yürürlükten kaldırmasından bir aydan kısa bir süre sonra geldi.

Söz konusu yasa, nikotin seviyelerinin düşürülmesini ve 2008'den sonra doğanlar için ömür boyu sigara yasağı getirilmesini öngörüyordu.

Diğer ülkelerde durum

Diğer ülkeler de tek kullanımlık e-sigaralara karşı benzer hamleler yaptı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak geçen yıl gençlerin sigara içmesini engellemek amacıyla İngiltere'de tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanacağını duyurmuştu.

Sunak, "Elektronik sigaranın uzun vadeli etkileri bilinmemektedir ve içindeki nikotin yüksek derecede bağımlılık yapabilir, bu nedenle elektronik sigara içenlerin sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak için yararlı bir araç olabilirken, çocuklara elektronik sigara pazarlanması kabul edilemez" dedi.

Avustralya da bu yıl tek kullanımlık elektronik sigaralara yasak getirdi.

İki yıl içinde ülkeyi tütünden arındırmayı planlayan Türkmenistan da sigara içimine karşı başlattığı "tavizsiz" mücadele kapsamında, nargile ve elektronik sigaralar da dahil olmak üzere yasa dışı tütün ürünlerinin ithalatı ve satışı da yasaklanacağını açıkladı.