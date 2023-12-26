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Yeniboğaziçi’nde Zanlı, İnşaat Şirketine Ait Malzemeleri Çaldı

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İnşaat Şirketine Hırsızlık: Zanlı Profil Demir ve Boru Çalmaktan Tutuklandı!
Yeniboğaziçi’nde Zanlı, İnşaat Şirketine Ait Malzemeleri Çaldı

Yeniboğaziçi’nde, Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir inşaat şirketine ait lojmanlarda meydana gelen hırsızlık, 01-18 Aralık 2023 tarihleri arasında toplam 12 adet profil demir ile 2 adet galvaniz borunun çalınmasıyla gerçekleşti. Polise intikal eden bu olayın ardından yürütülen soruşturma, zanlının kimliğini tespit etmeye yönelik adımlarla devam etti ve A.Ç.(E-29) isimli şüpheli tutuklandı.

A.Ç.’nin sorgusu, olayın boyutlarını genişletti. Gazimağusa’da bulunan bir otelin lobisinde gerçekleşen hırsızlık, 07-09 Aralık 2023 tarihleri arasında bir şahsa ait ziynet eşyaları ve kıyafetlerin bulunduğu valizin çalınmasıyla gerçekleşti. Bununla da sınırlı kalmadı; 16 Aralık 2023 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde devam eden bir inşaatta muhafaza edilen bir jeneratör, M.K.(E-25) ile birlikte çalındı. M.K. şu an Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunmakta ve soruşturma hala devam etmektedir.

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