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Yeniden 4'lü koalisyon ve erken seçim gündemde!

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Yeniden 4'lü koalisyon ve erken seçim gündemde olduğu Lefkoşa kulislerinde konuşuluyor.
Yeniden 4'lü koalisyon ve erken seçim gündemde!

Yeniden 4'lü koalisyon ve erken seçim gündemde olduğu Lefkoşa kulislerinde konuşuluyor.

KULİS HABER

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından hükümette kimseye vekalet vermemesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın UBP Kurultayını işaret ederek UBP Kurultayından başkan çıkacak kişiye hükümet kurmayı vereceğini açıklaması Meclis'teki diğer partileri harekete geçirdi.

Özellikle Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar'ın Bakanlar Kurulununda herhangi bir bakana vekalet vermemesi HP tarafından Meclis'te açıkça eleştirildi.

 

3'lÜ İMKANSIZ

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin oluşması ise  sayısal olarak artık mümkün görünmüyor. Tatar'ın Cumhurbaşkanı olması, Özgürgün'ün milletvekilliğinden istifası ve de Serdar Denktaş'ın DP ile arasına mesafe koyması böyle bir koalisyon ihtimalini nerede ise ortadan kaldırdı.

 

UBP-HP, UBP-CTP

UBP'li bir çok milletvekilinin medyaya verdiği demeçlerde UBP-HP veya UBP-CTP koalisyon hükümetini işaret etmeleri ve bir erken seçimi istemedikleri görülüyor. CTP ise böyle bir koalisyon oluşmasına mesafeli dururken, HP'nin istikametini 4'lü koalisyona çevirebileceği de öne sürülüyor.

 

YENİDEN 4'LÜ

DP ve HP'nin seçimlerde aldıkları başarısız oylar UBP'siz bir hükümet ile bir erken seçime gidilmesinin daha doğru olacağı her iki partide de değerlendiriliyor.

Yeniden bir 4'lü koalisyon hükümeti ve de teknokrat  bir kabine ile "Seçim ve Halk Oylaması Yasası" ve bir kaç yasada daha değişiklik yapılarak UBP'nin de hükümetten ve de devlet imkanlarından uzak tutularak daha demokratik bir ortamda seçime gidilmesi öngörülüyor.

Siyasal gözlemciler önce UBP kurultayı ardından da hükümet arayışlarının  ülkeyi en az 1 ay daha hükümetsiz bırakabileceğinin altını çiziyor.

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