Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi takvimi açıklandı

Buna göre ara seçim süreci bugün başlarken, adaylık için başvuru günü 17 Mayıs olarak belirlendi.

Kesinleşen adaylar 27 Mayıs’ta Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilirken, seçim propagandası 28 Mayıs’ta başlayacak ve 22 Haziran’da sona erecek.

Takvim şöyle:

“18.05.2019- Adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici ilanı

18.05.2019- İlçe Seçim Kurullarının, kendi ilçelerinde çıkacak adayların geçici olarak ilanı (İSK kapısına asılmak suretiyle)

19.05.2019- Sandık Seçmen Listelerinin askıya alınmasının en son günü (Sandık Seçmen Listeleri askıya alındığı günden itibaren m.48 7 gün askıda kalır.)

26.05.2019- Adayların kesinleşmesi

27.05.2019- Kesinleşen adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilanı

27.05.2019- İlçe Seçim Kurullarının kendi ilçelerinde kesinleşen adayların ilanı

27.05.2019- Duvar ilanları için İlçe Seçim Kurullarında ad çekme

28.05.2019- Seçim propagandasının başlangıç günü

93.06.2019- Sandık Seçmen Listelerinin tamamlanmasının son günü (Düzeltmeler olmuşsa bu husus siyasal partilere bildirilir)

20.06.2019- Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü

22.06.2019- Seçim propagandasının son günü

23.06.2019 Oy verme günü”

58 İHTİYAR HEYETİ ÜYESİ SEÇİLECEK

YSK’nın bu sabah yaptığı duyuruya göre 23 Haziran’daki ara seçim Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke ilçelerinde boş bulunan toplam 58 ihtiyar heyeti üyeliği için yapılacak.

Lefkoşa ilçesinde 7, Gazimağusa ilçesinde 11, Girne ilçesinde 28, İskele ilçesinde 10 ve Lefke ilçesinde de 2 ihtiyar heyeti üyeliği için bu bölgelerde oturan vatandaşlar, 23 Haziran Pazar günü oy kullanacak.

KKTC’de son yerel seçim 24 Haziran 2018’de yapılmıştı.