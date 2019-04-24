  • BIST 95.933
  • Altın 240,971
  • Dolar 5,8840
  • Euro 6,5859
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi takvimi açıklandı

» »
Yüksek Seçim Kurulu, 23 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi takvimini açıkladı.
Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi takvimi açıklandı

Buna göre ara seçim süreci bugün başlarken, adaylık için başvuru günü 17 Mayıs olarak belirlendi.

Kesinleşen adaylar 27 Mayıs’ta Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilirken, seçim propagandası 28 Mayıs’ta başlayacak ve 22 Haziran’da sona erecek.

Takvim şöyle:

“18.05.2019- Adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici ilanı

18.05.2019- İlçe Seçim Kurullarının, kendi ilçelerinde çıkacak adayların geçici olarak ilanı (İSK kapısına asılmak suretiyle)

19.05.2019- Sandık Seçmen Listelerinin askıya alınmasının en son günü (Sandık Seçmen Listeleri askıya alındığı günden itibaren m.48 7 gün askıda kalır.)

26.05.2019- Adayların kesinleşmesi

27.05.2019- Kesinleşen adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilanı

27.05.2019- İlçe Seçim Kurullarının kendi ilçelerinde kesinleşen adayların ilanı

27.05.2019- Duvar ilanları için İlçe Seçim Kurullarında ad çekme

28.05.2019- Seçim propagandasının başlangıç günü

93.06.2019- Sandık Seçmen Listelerinin tamamlanmasının son günü (Düzeltmeler olmuşsa bu husus siyasal partilere bildirilir)

20.06.2019- Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü

22.06.2019- Seçim propagandasının son günü

23.06.2019 Oy verme günü”

58 İHTİYAR HEYETİ ÜYESİ SEÇİLECEK

YSK’nın bu sabah yaptığı duyuruya göre 23 Haziran’daki ara seçim Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke ilçelerinde boş bulunan toplam 58 ihtiyar heyeti üyeliği için yapılacak.

Lefkoşa ilçesinde 7, Gazimağusa ilçesinde 11, Girne ilçesinde 28, İskele ilçesinde 10 ve Lefke ilçesinde de 2 ihtiyar heyeti üyeliği için bu bölgelerde oturan vatandaşlar, 23 Haziran Pazar günü oy kullanacak.

KKTC’de son yerel seçim 24 Haziran 2018’de yapılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava sıcaklığı 31 dereceye kadar çıkacak24 Nisan 2019 Çarşamba 15:59
  • Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi takvimi açıklandı24 Nisan 2019 Çarşamba 15:48
  • Gürcafer: “1 Mayıs’ta inşaat faaliyetlerini durdurun”24 Nisan 2019 Çarşamba 15:46
  • Trafiğe bir can daha!24 Nisan 2019 Çarşamba 15:30
  • Taçoy: Hükümetin başarısı yüzde 2024 Nisan 2019 Çarşamba 15:15
  • Bazı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerinin rutin toplantısı yapıldı24 Nisan 2019 Çarşamba 14:58
  • Bazı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerinin rutin toplantısı yapıldı24 Nisan 2019 Çarşamba 14:58
  • “Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” kitap tanıtımı ve sergisi 2 Mayıs’ta24 Nisan 2019 Çarşamba 13:49
  • Mustafa Çetin Şenova yaşamını yitirdi.24 Nisan 2019 Çarşamba 13:32
  • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor24 Nisan 2019 Çarşamba 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti