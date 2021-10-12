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Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC için geri sayım

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Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC için geri sayım
Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC için geri sayım

Erciyes Üniversitesi ve TÜSEB iş birliğiyle geliştirilen yerli inaktif Covid-19 aşısı "TURKOVAC"ın, gönüllülerin katılımıyla yürütülen Faz 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların yakın zamanda açıklanması planlanıyor. Aşının ara sonuçlarının açıklanmasının ardından acil kullanım onayı başvurusunda bulunulacak ve bu sürecin olumlu sonuçlanması durumunda seri üretime geçilecek. Türkiye'de iki merkezde üretilmesi planlanan aşının en geç yıl sonu itibarıyla kullanıma sunulması hedefleniyor.

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli aşı "TURKOVAC"ın gönüllülerle yürütülen Faz 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların kısa süre içinde açıklanması planlanıyor.

Covid-19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın kullanımı için geri sayım başladı.

Erciyes Üniversitesi ve TÜSEB iş birliğiyle geliştirilen aşının yurt içi ve yurt dışında binlerce gönüllünün katılımıyla yürütülen Faz 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların çok yakın bir zamanda açıklanması hedefleniyor.

Ara sonuçların açıklanmasının hemen ardından TURKOVAC için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) acil kullanım onayı başvurusunda bulunulacak.

Bu sürecin de olumlu sonuçlanması durumunda aşının seri üretimine geçilecek. Sağlık Bakanlığı, TURKOVAC'ın seri üretiminin Türkiye'de iki tesiste yürütülmesini planlıyor. Aşının en geç yıl sonunda kullanıma sunulması hedefleniyor.

Öte yandan yine gönüllülerin katılımıyla TURKOVAC ve CoronoVac aşılarının 3. doz (rapel) etkinliklerinin kıyaslandığı klinik çalışmanın sonuçlarının da Faz 3 ile eş zamanlı bir dönemde açıklanması öngörülüyor.

ÇALIŞMALAR 11 AYDIR SÜRÜYOR

Türkiye, iki yıla yaklaşan Covid-19 salgınıyla mücadelede salgının yıkıcı etkilerini ortadan kaldırılabilmek için alınan pek çok tedbirin yanında hızla yerli aşı üretim çalışmalarını da başlattı.

Türkiye Koordinatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın yürüttüğü yerli aşı, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin başında olduğu Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli ekip tarafından geliştirildi.

Yerli aşının ilk aşaması olan Faz 1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de devreye alındı.

44 gönüllü üzerinde uygulanan Faz 1 aşamasının ardından ilk dozu 10 Şubat'ta uygulanan Faz 2 çalışmaları ise 250 gönüllüyle yürütüldü ve her iki aşamada da aşıyla ilgili olumsuz yan etki gözlenmedi.

FAZ 3 ÇALIŞMALARI HAZİRAN'DA BAŞLADI

Yerli aşının etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren Faz 3 çalışmaları ise 22 Haziran itibarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşının üçüncü fazının ilk doz uygulama programı için Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, yerli aşının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Kovid-19'a karşı aşılama programının yoğun şekilde devam ettiği Türkiye'de yerli aşı TURKOVAC'ın da kullanıma sunulmasıyla yeni bir döneme geçilecek, kendi aşısını üreten Türkiye, salgınla mücadelede elini daha da güçlendirecek.

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