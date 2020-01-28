Yerli oto CEO'sundan fiyat açıklaması

Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, düzenlediği basın toplantısında yerli otomobilin fiyatından üretimine, satış politikalarından ihracat pazarlarına, batarya özelliklerinden tasarım sürecine kadar merak edilen birçok noktayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bundan tam bir ay önce yüzünü gösteren yerli otomobil, yediden yetmişe tüm Türkiye'de heyecan yarattı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği otomobilin yüzde yüz elektrikle çalışıyor olması ise, kamuoyundaki heyecanın yanı sıra model hakkındaki soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, her ne kadar 27 Aralık 2019 tarihindeki lansmanda bir çok noktaya açıklık getirse de, yerli otomobil projesindeki merak edilen tüm ayrıntıları lansmandan tam 1 ay sonra TOGG genel merkezinde düzenlenen toplantıda anlattı.

Fabrika yatırımı ve imalat gibi konu başlıklarının ele alındığı toplantıda konuşan Karakaş, projenin kısa vadedeki hedeflerini de ilk kez açıkladı.

İlk olarak otomobilin üretimine ilişkin bilgiler paylaşan Karakaş, belirlemiş oldukları zaman çizelgesine sadık kalarak ilerlediklerini söyledi.

Gürcan Karakaş, "Fabrika inşaatı için çalışmalara başladık. Baharda temel atılacak. Kaba inşaatın 12 ay süreceğini öngörüyoruz. 2022 yılı itibariyle ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 22 milyar TL’lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032 yılına kadar 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kurulacak fabrikanın akıllı fabrika konseptinde olacağına dikkat çeken Karakaş, "Fabrikanın plan projesi hazır. İki binadan oluşacak ikonik bir tasarıma sahip olmasını hedefliyoruz. Öte yandan, dünyada imalat hattı konusunda en iyi firmalar ile görüşüyoruz” diye konuştu.

TOGG CEO'su Karakaş, marka isminin belirlenmesi konusunda da çalışmaların devam ettiğinin bilgisini paylaştı.

Bu konudaki nihai kararın sonbaharda açıklanacağını dile getiren Gürcan Karakaş, "Sadece Türkiye’de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyoruz. Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye’de araştırmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Karakaş, potansiyel marka isimleri arasında TOGG'un da listede olduğunu belirtti.

Şarj altyapısı 2022'de hazır olacak

Yerli otomobilin elektrikli olması sebebiyle, Türkiye genelindeki şarj istasyonu sayısı otomobil hakkındaki en büyük endişelerden birini oluşturuyor.

Bu konuda da çeşitli bilgiler paylaşan Gürcan Karakaş, şarj altyapısı konusunda Norveç, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin’i yakından incelediklerini anlattı.

Gürcan Karakaş, "Bu bağlamda biz de bir sistem geliştirdik. Türkiye’de kamudaki paydaşlarımızla paylaştık. Burada önemli olan başkalarının bu konuda yaptığı hataları tekrar etmemek. Şarj altyapısı 2022’de hazır olacak. TOGG olsun olmasın 2022’de Türkiye elektrikli araçlara girecek ve şarj altyapısını oluşturacak. Çünkü içten yanmalı motora sahip araçlar için pazar yüzde 50’nin altına inecek" dedi.

TOGG CEO'su Karakaş, 2022'de hazır olacak şarj istasyonu sayısına dair bir bilgi vermezken, şehirler arası yollarda her 80 kilometrede bir şarj istasyonu olacağını, şehir içinde ise otoparklara şarj istasyonu kurulacağını paylaştı.

TOGG'un geliştirdiği yerli otomobilin ön satışa çıkıp çıkmayacağı da bir başka merak konusuydu.

Otomobilin satış ve bayi ağı ile ilgili bu yılın ortasından sonra plan yapmaya başlayacaklarını kaydeden Karakaş, imalatın başlamasına 2 sene olduğunu belirterek, bu noktada ön satış düşünmediklerinin altını çizdi.

'Mevcut vergilerle bile aracı satılabilir yapacağız'

TOGG CEO'su Karakaş, yerli otomobil konusunda belki de en çok merak edilen konu olan fiyat hakkında da konuştu.

Otomobilin fiyatının makul bir rakamda tutulacağını söyleyen Gürcan Karakaş, "Türkiye'de henüz oturmuş bir elektrikli otomobil piyasası yok. Fiyat politikasını Türkiye'de satılan modellerden pazar payı çalabilecek şekilde kuracağız. Mevcut vergilerle bile aracı satılabilir yapacağız" sözleri ile otomobilin fiyatının ulaşılabilir seviyede olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Ürün portföyü hakkında da çeşitli bilgiler paylaşan TOGG CEO'su Karakaş, 2030'a kadar üretilecek modeller arasında yer alan MPV'nin aynı zamanda hafif ticari araç olarak da üretilebileceğini söyledi.

Öte yandan, ihracatın 2024 yılında başlayacağını da belirten Gürcan Karakaş, ihracat hedefini ilk etapta üretimin yüzde 10'u olarak hedeflediklerini bildirdi.

Karakaş, "Fakat bu rakamı artırmak zor değil. İhracat pazarı olarak en başta Avrupa ve Orta Asya Türk Cumhuriyetler'ini belirledik. Otomobilin sağdan direksiyonlu versiyonu olmayacağı için İngiltere'ye ihracat olmayacak" dedi.

'18 firma arasından Pininfarina'yı seçtik'

Yerli otomobilin tasarımında Pininfarina'nın imzasının bulunması, bazı çevrelerce otomobilin 'yerlilik' özelliğine gölge düşüren bir hamle olarak değerlendirilmişti.

Bu noktada aracın fikri mülkiyet haklarının kendilerinde olmasının önemine değinen TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Türkiye'nin otomobilinin ne demek olduğuna bakarsak, kararları biz veriyoruz, hiç kimseye danışmıyoruz. Fikri mülkiyet hakkı tam bağımsızlık, özgürlük anlamına gelir. İstediğimiz herkese lisans verebiliriz. Önemli olan direksiyonda bizim olmamız" dedi.

Karakaş, aracın geliştirilme sürecinde 18 tasarım şirketi ile görüştüklerini anlatarak, "Bunlar arasından 3 şirket seçtik ve hangisi hedef kitlemize göre tasarımi en iyi şekilde yapabilecek diye inceledik. Her birinden beşer tane farklı tasarım istedik. Beklentilerimize en iyi cevap veren firma Pininfarina olduğu için onu seçtik. Tasarımı Eylül ayında tescil ettirdik. Otomobilin tasarımının yalın ve prestijli olmasına dikkat ettik" diye konuştu.

Pininfarina ile yapılan anlaşmanın şimdilik gelecek modelleri kapsamadığını anlatan Karakaş, bu konuda henüz bir plan yapmadıklarını, yola Pininfarina ile devam edebilecekleri gibi kendi yetkinliklerini geliştirdikleri takdirde tasarım işini tamamen TOGG'un da üstlenebileceğini vurguladı.

Gürcan Karakaş, otomobilin tasarımında marka imzasi için çalıştıklarının bilgisini verdi.

'Tüm üreticiler aynı çizgide'

Otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını anlatan Gürcan Karakaş, "Sadece otomobil yapmak üzere yola çıkanların çoğu yolda kaldı. Çünkü otomobilden sonrasını tasarlamadığınız sürece ürün sadece A noktasından B noktasına giden araçta kalıyor. Otomobil artık bir akıllı cihaza dönüşüyor ve yeni bir yaşam alanı doğuyor otomobil ile. Telefondaki dönüşüm otomobilde yaşanıyor ve her geçen gün bu artıyor" dedi.

Şu anda üreticilerin araç başına kârının 300 ila 500 dolar arasında değiştiğinden bahseden Karakaş, "Doğru zamanda yola çıktık. Gelecekte kazanacakların kriterlerinin değiştiğini görüyoruz. 150 yıldır otomobil konusunda tecrübesi olanlar, elektrikli ve bağlantılı araçlar konusunda tecrübeli değiller. Söz konusu teknolojilerde bu şirketler en fazla 8 yıllık tecrübeye sahip. Dolayısı ile yarış çizgisinde herkes eşit. Eski büyükler sadece büyük oldukları için kazanamayacak. Daha çevik yaratıcı, iş birliğine açık ve kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Biz Türk mobilite sisteminin çekirdeğini oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'Sektörde ödenmiş sermayesi en yüksek üretici olacağız'

Dünyanın her yerinde devletlerin de kurumların da bu tip projeleri desteklediklerini belirten TOGG CEO'su, "Bu uzun vadeli bir proje ve yolculuk. 15 yıllık proje içinde finansmanın da sağlanmış olması lazım. 2022’de Türkiye’de ödenmiş sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacağız. Kazandığımız parayı yeni yatırımlara yeni ürünlere harcayacağız. Belirli noktalarda ülkemizde henüz tecrübe yok. Olmaması sorun değil, biz onu yaratmak için uğraşıyoruz" ifadesini kullandı.

'Tesla bile dışarıdan alıyor'

Belirli ürünlerin hedef maliyetlerini belirlemek ve üretim süreçlerini kısaltmak üzere profesyonel destek aldıklarından da bahseden Gürcan Karakaş, "Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtik. Myra da İngiltere’nin kabul gördüğü, mekanik akşamlarda şasi sistemleri konusunda partnerlerimizden birisi. Onlarla beraber bunları Türkiye’de nasıl yerleştirebiliriz diye de bakıyoruz. Otonom sürüş sistemleri konusunda Continental, elektrik motoru konusunda da Bosch ile çalışıyoruz" dedi.

Nikel oranı yüksek bataryaların pazarda ağırlığını koruyacağı tahmininde bulunan TOGG CEO'su, "Önümüzdeki yıllarda, pil hücresi ve modülü dışarıdan alıp, bataryanın paketlemesini Turkiye'de yapacağız. 2022 de seri imalata hazır ve en güncel kimya malzemesi hangisi olursa, ondan oluşturulmus bir bataryayı Turkiye'de yapabilecek şekilde olacağız. Tesla bile bataryanın kimyasını başka firmalardan alıyor. Dünyadaki diğer üreticiler bu işi nasıl yapıyorlarsa biz de o şekilde yapacağız" diye konuştu.

Batarya maliyetlerinin 2011'den sonra düşmeye başladığının bilgisini paylaşan TOGG CEO'su, "Batarya fiyatlarından yüzde 20 düşüş görüyoruz. Önümüzdeki 5 yılda bu maliyetler yüzde 5-10 daha düşebilir. Kilowatt saat başına maliyetlerin yerli araç piyasaya çıktığında 150 euronun altına inecek diye tahmin ediyoruz" dedi.

Karakaş, Nisan, Mayıs gibi tedarikçi seçimlerini tamamlamış olacaklarını belirterek, "Görüşmeleri sürdürdüğümüz ancak pazarlık gücümüzü azaltmasın diye henüz isimlerini açıklayamadığımız markalar da var" dedi.

Savunma sanayisinden yetkinlik transfer ettiklerini de söyleyen Karakaş, "Türkiye'nin savunma sanayisi cok üst duzeyde mühendislere sahip. Helikopter modelleyebilen mühendisler otomobilde modelleyebiliyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan, toplantıda yerli otomobilin İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobile World Congress (MWC) etkinliğinde sergileneceği bilgisi verildi.